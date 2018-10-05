«هواوي» تكشف عن «ميت بوك إكس برو»

المصدر: دبي- البيان

كشفت «هواوي» شريك التكنولوجيا الرسمي لمعرض جيتكس شوبر 2018 وثاني أكبر شركة من حيث مبيعات الهواتف الذكية عالمياً وإقليمياً عن عزمها طرح أحدث أجهزتها خلال المعرض الأهم في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة.

وقدمت هواوي خلال مشاركتها في المعرض أول حواسبها المحمولة بشاشة عرض كامل هواوي ميت إكس برو والذي يقدّم للمستخدمين شاشةً بدون حواف تقريباً وبدقة 3000×2000، وبوزن لا يتجاوز 1.33 كيلوجرام.

ويتميّز هواوي ميت بوك إكس برو بكونه حاسباً محمولاً نحيفاً مع شاشة عرضٍ كامل بنسبة 91% من الواجهة الأمامية للحاسب تعمل باللمس وبدقة 3 كي كما أن الحاسب مدعوم بمعالج (إنتل Core i7 8550U /‏‏ i5 8250U) من الجيل الثامن، وبطارية هائلة بسعة 57.4 واط ساعي، ليقدّم الحاسب بذلك أفضل مستويات الأداء في فئة الحواسيب المحمولة.

وقال ديفيد وانغ، المدير الإقليمي في الإمارات لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين" نوظف مشاركتنا في المعرض لأغراض تتجاوز حدود تقديم العروض المميزة على منتجاتنا لطرح منتجات جديدة بالكامل في السوق ويتميّز المستهلكون في الإمارات ببحثهم عن أحدث المنتجات وأكثرها ابتكاراً.