«جيتكس شوبر» يستقطب أحدث التقنيات العالمية

المصدر: دبي- البيان

يواصل «جيتكس شوبر 2018» استقطابه حشوداً من الزوار القادمين، للاستفادة من العروض المذهلة والجوائز الرائعة والمنتجات الحصرية.

فإلى جانب تشكيلة واسعة من الهواتف وأجهزة التلفاز الذكية والحواسيب المحمولة والمنتجات الإلكترونية المنزلية وأجهزة الألعاب والأكسسوارات الرقمية والكاميرات، يوفر المعرض مجموعة من المنتجات التي تُعرض للمرة الأولى على الإطلاق في الإمارات، ومنتجات أخرى يقدم المعرض آخر فرصة لشرائها قبل أن تتوقف نهائياً.

وتشمل قائمة أبرز المنتجات التي تم طرحها بوقت واحد في الصين ومنطقة الشرق الأوسط هاتف «هونر 8 إكس»، والذي يشكل بحد ذاته علامة مميزة في «جيتكس شوبر 2018»، حيث تم بيع الدفعات الأولى منه خلال فعاليات اليوم الأول من الحدث الرائد.

ويتوفر الهاتف الجديد للبيع حالياً في «جيتكس شوبر 2018» بسعر 999 درهماً مع باقة من الهدايا المصاحبة. ويتميز بالشاشة الرائعة من قياس 6.5 بوصات بتقنية الوضوح الكامل FHD وميزة شاشة العرض الكامل وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 جيجابايت ويمثل هذا العرض قيمة استثنائية بالنسبة لزوار المعرض.

و تقدم مجموعة «جمبو» للإلكترونيات نسخة حصرية من العروض على أجهزة تلفاز «سوني» من طراز X85F وبقياس 55 بوصة وبدقة 4K، والذي يمتاز بتصميمه قليل السماكة وسعره المميز الذي يبلغ 5199 درهماً.

وقال أتول جوشي، المتحدث الرسمي باسم مجموعة «جمبو» للإلكترونيات: «نحن مسرورون بالاستجابة الواسعة التي حصلنا عليها من قبل عملائنا خلال فعاليات معرض «جيتكس شوبر»، طالما شكّل هذا الحدث عنصراً أساسياً في نجاح مبيعاتنا».

وتعاونت «شرف دي جي» المتخصصة بتجارة الإلكترونيات مع «هواوي» وعدد من كبريات شركات تجارة التجزئة العالمية لتقديم تشكيلة من العروض الرائعة خلال فعاليات المعرض.

عروض مجزية

وقال سيديش سريجانيش، رئيس قسم المبيعات في شركة «شرف دي جي»:

«يعد «جيتكس شوبر» من الفعاليات السنوية الرائدة في القطاع، فهو يستقطب أعداداً كبيرة من العملاء الذين يسعون للاستفادة من العروض المجزية التي ينفرد المعرض بتقديمها خلال هذه الفترة من العام؛ إذ يشكل الوجهة المثلى بالنسبة للعملاء الراغبين بالحصول على الكثير من العروض المجانية، التي يوفرها عدد من أبرز تجار التجزئة في القطاع، بينما يسهم توفير أماكن مريحة لنقل السيارات وسهولة وصول العائلات إلى المعرض في تعزيز مستويات الإقبال.

وتشكل فرصة الاطلاع واختبار المنتجات الجديدة في المنطقة المخصصة للطائرات بدون طيار ومنطقة الألعاب والمنطقة التفاعلية الخاصة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بمجموعها وجهات جذب إضافية للزوار خلال نسخة المعرض لهذا العام».

وأعرب ماهيش شوتراني، نائب الرئيس المساعد لدى شركة «جاكيس للإلكترونيات»، عن سعادته البالغة بالمشاركة في معرض «جيتكس شوبر» بالقول:«يشكّل معرض «جيتكس شوبر»على الدوام إحدى أهم الفعاليات بالنسبة إلينا على مدار السنوات.

حيث يعد من المعارض التي يترقبها المتسوقون بحماسة كبيرة ليس في دولة الإمارات فحسب، وإنما على مستوى المنطقة بأكملها. ونحن معجبون بالزخم القوي الذي يحظى به المعرض الذي يجمع تحت مظلته نخبة من تجار التجزئة والعلامات التجارية والزوار لتحقيق النجاح اللافت الذي يتمتع به».

وبشكل حصري خلال «جيتكس شوبر»، تتيح «جاكيس للإلكترونيات» الفرصة أمام العملاء الذين ينفقون أكثر من 499 درهماً للفوز برحلة سياحية مدفوعة التكاليف إلى جنوب أفريقيا.

حيث ستقوم الشركة بتقديم 10 من الجوائز المذهلة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 150 ألف درهم إماراتي. ويمكن للزوار التوجه إلى جناح شركة «جاكيس للإلكترونيات» وشراء شاشة تلفاز «سامسونج UHD» قياس 55 بوصة وبدقة 4K ومزودة بتقنية «كيو إل إي دي» (QLED) فائقة الوضوح بسعر 6499 درهماً فضلاً عن حصولهم على قسيمة شرائية بقيمة 2000 درهم إماراتي.

وتقدم «جاكيس للإلكترونيات» باقة واسعة من العروض القيمة على أجهزة الحاسب المحمول من طراز «لينوفو»، والتي تتوفر مع تشكيلة واسعة من الهدايا المجانية مثل برمجيات مكافحة الفيروسات والحقائب وسماعات الرأس وأجهزة الماوس للحاسوب وطابعات «كانون» ومكبرات الصوت العاملة بتقنية بلوتوث.

منصة

يمكن لزوار معرض «جيتكس شوبر» الاطلاع على أحدث الأجهزة التي توفرها مجموعة من أشهر المصنّعين على مستوى العالم حتى يوم غد السبت عبر منصة جيتكس شوبر بما في ذلك «هواوي» (شريك التكنولوجيا الرسمي للمعرض)، و«هونر»، و«سامسونغ»، و«إم إس آي»، و«إكس تاتش»، و«نيكون»، و«سوني».

و«دايسون»، و«إل جي»، و«ديل»، و«ألين وير»، و«إتش تي سي»، و«أوبو»، و«هيتاشي»، و«نستلة»؛ حيث يمكن للزوار الاستفادة من العروض التي لا تضاهى والمقدّمة من عدد من أبرز تجار التجزئة على المستويين المحلي والإقليمي من أمثال «أكسيوم»، و«وكالة التجارة العربية»، و«العين فون»، و«آي ماكس»، و«جاكيز»، و«جمبو» و«شرف دي جي»، و«كي واي ستايل هوم»، و«إن إي إي إم للإلكترونيات»، و«شركة نيشات العامة»، و«تايم هاوس للتجارة»، و«يوت منغ للتجارة».