«الباسل» تحقق 175 مليون درهم مبيعات لمشاريع تملكها «ديار»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الباسل للوساطة العقارية»، عن مبيعات بقيمة 175 مليون درهم لمشاريع «ذي أتريا» و«مون روز» و«سنترال بارك»، التابعة لشركة «ديار للتطوير» في إمارة دبي.

وجاءت هذه النتائج الإيجابية التي حقّقتها الشركة في الفترة من يناير 2016 وحتى يوليو من العام الجاري، نتيجة الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على مشاريع التطوير العقاري الفاخرة في الإمارة، بالإضافة إلى شراكاتها القوية مع أبرز شركات التطوير العقاري في أبوظبي والسعودية.

وقال باسل الكسم، المؤسس والمدير العام لـ«مجموعة الباسل»: «إنّ الأرباح الكبيرة التي حققناها في الفترة بين يناير 2016 وحتى يوليو من العام الجاري، هي نتيجة للظروف المواتية والإيجابية التي يشهدها السوق العقاري في دولة الإمارات. ونتطلع أن يكون عام 2018 من أكثر الأعوام نمواً بالنسبة لنا.

حيث بدأنا هذا العام بقوة ونتطّلع إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال تعزيز التوسع في محفظتنا العقارية. ونحن على ثقة بأننا قادرون على تحقيق نتائج إيجابية حتى نهاية العام، مدعومين بالإقبال الكبير من جانب المستثمرين على مشاريعنا التي تم إنجازها، والطلب المتزايد على مشاريع التطوير العقاري عالية الجودة».