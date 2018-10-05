«الإمارات» و«فلاي دبي» تخفضان رحلاتهما 45 يوماً العام المقبل

قالت شركة طيران الإمارات، أمس، إنها ستخفض عدد الرحلات الجوية التي تسيّرها بنحو الثلث لمدة 45 يوماً في العام المقبل حين يُغلق أحد المدرجين في مطار دبي الدولي لإجراء أعمال تجديد.

ومن المقرر إغلاق المدرج الجنوبي في الفترة من 16 أبريل إلى 30 مايو 2019 لإعادة تسوية سطحه واستبدال الإضاءة الأرضية وبعض البنية التحتية الأخرى.

وقالت متحدثة باسم شركة الطيران في بيان، إن الشركة يمكنها التأكيد على أنه ستضطر لتقليص جدول رحلاتها بما يقرب من 28 % خلال هذه الفترة.

وذكرت المتحدثة، أن طيران الإمارات ستلغي بعض الرحلات وتخفض عدد الرحلات إلى بعض الوجهات، بينما ستغير مواعيد رحلات أخرى خلال أعمال التجديد.

وقالت فلاي دبي، أمس، إنها ستنقل بعض رحلاتها إلى مطار آل مكتوم الدولي أثناء الإغلاق المؤقت للمدرج الجنوبي.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «كما رأينا في عام 2014 أن عمليات صيانة مطار دبي الدولي مستمرة لتعزيز الرؤية طويلة الأمد لقطاع الطيران في دولة الإمارات». «مع تشغيل رحلات فلاي دبي إلى وجهات مختارة انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي لا نتطلع فقط إلى دعم تلك الرؤية، ولكن أيضاً لتوفير خيارات أوسع لركابنا للسفر عبر شبكتنا بانسيابية أكبر». دبي- البيان ورويترز