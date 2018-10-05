«معرض الساعات والمجوهرات» يستقطب 11 ألف زائر في يومه الأول

أكد مشاركون في «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، أن المعرض الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة مرتين سنوياً، يُعتبر الحدث الأهم من نوعه على مستوى المنطقة، ويحظى بالأولوية لديهم كأفضل منصة للكشف عن أحدث مشغولاتهم وتصاميمهم والترويج لعلاماتهم التجارية وتحقيق أفضل المبيعات.

وأشاد العارضون بالتحسينات الجمالية والخدمية اللافتة التي أضفاها المركز على دورته 45 التي انطلقت فعالياتها أمس الأول في مركز إكسبو الشارقة وتستمر حتى يوم غد السبت في وقت وصل فيه عدد زوار المعرض في يومه الأول إلى 11 ألفاً و273 زائراً بنمو 4% عن العام الماضي.

وقالت شروق المدفع صاحبة «مجوهرات شروق المدفع»، إنها تشارك في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات للمرة الثانية على التوالي باعتباره فرصة لتعزيز خبراتها في مجال الأعمال والترويج لاسم شركتها وتصاميمها الخاصة، والتعرف عن قرب على تطلعات وأذواق الجمهور.

وقال أيمن حبش ممثل «مصنع كنز الصحراء للمجوهرات» من السعودية، إن شركته تحرص على المشاركة في معرض الساعات والمجوهرات الذي يُنظّمه مركز إكسبو الشارقة باعتباره الحدث الأساسي لمعظم العاملين في هذا القطاع على مستوى الخليج.

وأكد جورج كريدي «صاحب مجوهرات كريدي» اللبنانية، الذي يُشارك في المعرض منذ 8 سنوات، «إن التنظيم في هذه الدورة هو على أعلى مستوى، وقد لمسنا من خلال مشاركتنا في هذا المعرض أن كل سنة أفضل من سابقتها على جميع الصعد، وهذا ما يحثنا على الاستمرار في المشاركة في هذا الحدث الرائد والأهم في نوعه في المنطقة». الشارقة - البيان