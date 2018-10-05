غرفة الشارقة تنظم لقاء عمل في كلباء

المصدر: كلباء - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فرع مدينة كلباء، لقاء عمل مع أعضائها المنتسبين من القطاع الخاص في مدينة كلباء، بحضور علي عبيد الزعابي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة وخليل محمد المنصوري مدير إدارة الفروع وسلطان عبيد الزعابي مدير فرع كلباء.

وقد شارك في اللقاء خلفان صالح الحريثي مدير إدارة شؤون الأفرع بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعبدالله محمد اليماحي مدير مكتب وزارة الموارد البشرية والتوطين بكلباء ومحمد الجسمي المدير المساعد للزراعة والخدمات البيئية ببلدية كلباء وعدد من ممثلي ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في مدينة كلباء.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء حرصاً من غرفة الشارقة على التواصل مع أعضائها المنتسبين من القطاع الخاص وانطلاقا من دورها الحيوي والمهم في رعاية مصالح عملائها للاطلاع على واقع وتحديات بيئة الاستثمار في مدينة كلباء والصعوبات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار البناءة التي من شأنها أن تسهم في تطوير أعمالهم والأخذ بها إلى مستويات متقدمة تكون إضافة إيجابية إلى الاقتصاد المحلي في الإمارة.

وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة للارتقاء بمؤسسات القطاع الخاص في مدينة كلباء ومدى إمكانية تبني مرئيات ومقترحات إيجابية تسهم في تطويرها وإيجاد مبادرات تخدم أصحابها في المنطقة الشرقية، وتقديم الدعوة لهم للاستفادة من التسهيلات والبرامج المتنوعة التي تقدمها غرفة الشارقة ضمن برامجها المختلفة وذلك من مبادرات تطويرية تتبناها الغرفة بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص في إمارة الشارقة ومدنها المختلفة.