السفير الياباني يزور جناح نيكين سيكاي في «سيتي سكيب»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت شركة نيكين سيكاي اليابانية المتخصصة في قطاع التصميم المعماري والحضري خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال بدبي العديد من كبار الشخصيات من بينهم كانجي فوجيكي السفير الياباني في دولة الإمارات ووإريو إيشي رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة.

وكان في استقبالهم ماساكازو كيمورا الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور فادي جبري المدير الإقليمي للشركة، وأكيهيكو يامادا الرئيس التنفيذي لـ «نيكين هاوسينغ سيستيمز»، وريسا ميساوا المدير التنفيذي لـ «نيكين سيكاي سبيس ديزاين».

وأشاد الوفد الزائر بنجاح المجموعة بتوسع أعمالها في دبي والمملكة العربية السعودية وأسواق المنطقة.