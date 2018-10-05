أراضي دبي تناقش المطوّرين شؤون العقار 10 الجاري

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أسدل معرض سيتي سكيب جلوبال الستار على فعالياته أمس بعد 3 أيام شهدت إقبال عشرات الآلاف من الزوار الراغبين بالتملك أو التواصل مع المطورين الذين بلغ عددهم 300 شركة تطوير عقاري من 40 دولة تتقدمهم شركات إماراتية، فيما أكدت أراضي دبي بأنها ستدعو نخبة من المطورين والخبراء لمناقشة قضايا القطاع العقاري الأربعاء المقبل.

وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أجنحة المعرض وتفقد منصة أراضي دبي، واطلع على المنصة الذكية «دبي ريست» التي تساعد مستخدميها على التحقق من عقاراتهم من خلال بصمة الوجه. في خطوة تعكس جهود الدائرة، وحرصها المتواصل على توفير خدمات وتقنيات مبتكرة وذكية، لجذب المزيد من المستثمرين، والعمل على إرساء بيئة عقارية آمنة، يمكن ممارسة العمل فيها بشفافية وسهولة تامة.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: حققت الدائرة أهدافها المؤسسية التي سعت لها من وراء المشاركة في المعرض فقد كان جناحنا وجهة لنخبة من كبار الزوار، كما قصده جمهور غفير من ضيوف المعرض التي أظهروا حرصًا شديدًا للتعرف إلى أحدث تقنياتنا.

ومن أبرزها المنصة الذكية «دبي ريست» لتترجم شعارها «أراضي دبي.. ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك» إلى واقع. وبذلك، تكون دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد اختتمت مشاركتها هذا العام بمستوى غير مسبوق من النجاح، لاسيما وأن جناحها قد حظي بدرجة عالية من الإقبال من الزوار.

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: إن الخدمات التي تقدمها الدائرة تساعد على تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين، ومن أهمها تنظيم المعارض العقارية المتنقلة والجولات العقارية في أقطار مختلفة حول العالم.

ونقوم كل عام بمراجعة وتقييم أجندتنا للوصول إلى المستثمرين في بلدانهم، لإبراز السمات الفريدة التي يتمتع بها سوق دبي العقاري، عند مقارنته مع أية وجهة منافسة أخرى. وأضافت راشد: ستدعو الدائرة كبار الخبراء والمختصين في الشأن العقاري في العاشر من أكتوبر الجاري، سيكون اللقاء مهما لمناقشة قضايا القطاع العقاري.

مبادرات

وأشار خبراء في القطاع العقاري إلى أن الأسعار المنخفضة للعقارات إلى جانب القرارات والمبادرات الحكومية الخاصة بالمتقاعدين، جميعها ستفتح الخيارات أمام مستثمري السوق العقاري الطامحين لشراء المزيد من العقارات وتعزيز مدخولاتهم. وبحسب بروبرتي مونيتور، شريك البيانات لمعرض سيتي سكيب جلوبال.

فقد انخفض مؤشر أداء الأسعار للشقق والمنازل بنسبة 3.4%، لتصبح معدلات الشراء في الربع الثالث 1.2 مليون درهم للشقق و1.9 مليون درهم للمنازل.

وأضافت: «يتوجه السوق نحو الأكثر قيمة حيث تكون الأسعار العامل الأهم والأكثر تأثيراً على قرارات المستثمرين بغض النظر عن العقارات المستقبلة. من جهة أخرى، قد يلعب قانون تجديد الإقامة لخمس سنوات للمتقاعدين دورا في الاقتصاد الكلي، خاصة في القطاع العقاري. مع ذلك لن نتمكن من لمس التأثير إلا بعد التطبيق».

ذكية

يرى الدكتور آن ناس راو، أخصائي الاستثمار للمشاريع الذكية المتعددة العقارات وأحد كبار الشخصيات المشاركين في مركز الأعمال، أن قوة دبي تكمن بتطورها المستمر وتغيراتها الهادفة لجذب المستثمرين الدوليين.

وقال: «كنت أفكر بكندا أو أستراليا، لكن قانون الإقامة لمدة عشر سنوات والملكية الكاملة للأعمال جعلاني أفكر جديا بدبي. بالنسبة لي كمستثمر، أشعر أن الحكومة تخلق بيئة للأجانب لإشعارهم بالأمن وتشجعهم على شراء العقارات».

زيارة

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، منصة شركة «فالكن سِتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري للمشروع الضخم متعدد الأغراض «فالكن سِتي أوف وندورز» والذي يجري بناؤه في إمارة دبي.