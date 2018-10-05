طرح مناقصة توسعة مطار آل مكتوم الشهر الجاري

المصدر: دبي - أشرف رفيق

نقلت مجلة ميد عن مصدر في الإدارة العليا لتطوير مطار آل مكتوم الدولي، أن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية سوف تطرح مناقصة مشروع «كونكورس1» والمبنى الغربي بتكلفة 10 مليارات درهم في المطار الدولي، خلال الشهر الجاري.

وأضافت مجلة ميد أن شركات محلية ودولية تجري محادثات من أجل تكوين تحالفات من أجل تنفيذ المشروع، بعد أن قدمت وثائق التأهيل في سبتمبر الماضي.

تشمل الشركات التي تجري محادثات تكوين التحالفات «أليك» و«النابودة» و«دي بي بي للبناء» و«أرابتك» و«إيه إس جي سي» و«العربية للبناء» و«المقاولون المتضامنون» اللبنانية، ومؤسسة الدولة الصينية للبناء والهندسة و«لينغ أوروك» البريطانية و«تاف» التركية.

يشتمل المشروع على إضافة نحو 5 ملايين متر مكعب من الخرسانة، و1 مليون طن من الفولاذ.

وكانت شركة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تلقت الشهر الماضي عروض بناء البنية التحتية لمبنى الكونكورس 1 والمبنى الغربي. ومنحت الشركة عقد أعمال التمكين لمبنى الكونكورس 1 والمبنى الغربي ومواقف السيارات في مطار آل مكتوم الدولي لشركة تريستار المحلية. كما فحصت وثائق تأهل الشركات لتنفيذ عقد التصميم والإشراف والخدمات الاستشارية لتوسعات المطار، والمتوقع طرح المناقصة قريباً.

وتضم أعمال «كونكورس 1» حفريات تصل إلى عمق 18.3 متراً، وإقامة الأنفاق، إذ يغطي «الكونكورس 1» مساحة تبلغ 910 آلاف متر مربع، بينما تشتمل أعمال مبنى الركاب الغربي وموقف السيارات المؤقت، والبوابات، ومواقف السيارات الخاصة بالموظفين على أعمال حفر على عمق 13.25 متراً، حسب مجلة ميد.