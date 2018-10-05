نمواً بإشغال المنشآت الفندقية في دبي وأبوظبي %3.6

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد السياح الأجانب في إمارتي أبوظبي ودبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وساهمت هذه الزيادة في ارتفاع عدد ليالي الإشغال للغرف في المنشآت الفندقية بنسبة 3.6% وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية المختصة برصد النشاط السياحي في الإمارتين.

وسجل عدد السياح من روسيا ارتفاعاً ملحوظاً وبنسبة بلغت 74.1% خلال النصف الأول من العام الجاري عقب تخفيف قواعد التأشيرة السياحية وذلك رغم ارتفاع معدل صرف الدرهم الإماراتي مقابل الروبل.

كما زاد عدد السياح القادمين من الصين وألمانيا في الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري بنسبة 11.6% و12.9% على التوالي رغم الارتفاع الطفيف في معدل سعر صرف العملة الإماراتية مقابل عملتي البلدين.

أما على مستوى السياحة من الهند فقد ارتفعت بنسبة 5.1% خلال النصف الأول من العام لإمارتي أبوظبي ودبي وذلك بعد الانخفاض المحدود في قيمة الدرهم مقابل الروبية.

وشهدت السياحة القادمة من بريطانيا تراجعاً محدوداً رغم انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الجنيه الاسترليني في حين جاء الانخفاض الطفيف أيضاً في السياحة القادمة من باكستان والفلبين نتيجة ارتفاع معدل سعر صرف العملة الإماراتية مقابل عملتي البلدين.

وتفصيلاً على مستوى إمارة دبي فقد ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 5.9% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 وارتفعت ليالي إشغال الغرف الفندقية بنسبة 5.6% ومدة إقامة الضيوف بنسبة 1% في فترة الرصد.

وفي أبوظبي ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 4.9% في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017.

وسجلت معظم البلدان التي تعد الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى دبي زيادة في عدد القادمين، وتصدر القائمة السياح من روسيا تلاهم حملة الجنسية الألمانية، علماً بأن الغالبية العظمى من السياح إلى دبي تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط (17%) وشمال أفريقيا (12%) بينما تمثل أوروبا الغربية وأميركا الشمالية 21% و18% من السياح من جنوب آسيا.

وفي أبوظبي سجلت أيضاً معظم البلدان التي تعتبر الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة للإمارة زيادة في عدد الضيوف القادمين، وتصدر حملة الجنسية الروسية بارتفاع نسبته 76% والفرنسية 36% والأميركية 25.5% والهندية 19% والألمانية 17.3% والصينية 15.8%.