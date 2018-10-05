هدايا مجانية مع كل شراء من «هونر»

المصدر: دبي - البيان

تشارك "هونر"، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، لأول مرة من خلال جناح خاص بها في جيتكس شوبر، لتعد الزوار بجوائز كبرى وعروض مميزة على هواتفها Honor 8X و Honor 10 و Honor Play و Honor 9lite.

وخلال الفعاليات يحصل مشتري هاتف Honor 8X على بطاقة microSD سعة 128 غيغابايت قيمتها 100 درهم بالإضافة إلى استعادة ثمن التذكرة نقداً.

ويتميز Honor 8X بسعر منافس في الإمارات يبلغ 999 درهماً ويمثل إنجازاً ضمن مجموعته من الهواتف حيث يعزز قيمتها الرائعة التي لا تضاهيها هواتف المواصفات العالية فالعملاء يحصلون على مواصفات متطورة منها شاشة العرض قياس 6.5 بوصات بتناسب قدره 91% بين حجم الشاشة والهيكل.

ويحصل مشتري هاتف Honor Play خلال المعرض على قسيمة شراء بـ 100 درهم حيث يوفر الهاتف المتميز للشباب ما يبحثون عنه من هاتفهم الذكي: المرح المستمر طوال الوقت مع أداء غير مسبوق في ممارسة الألعاب وقدرات فائقة للترفيه كما يقدم معايير متجددة لمحبي الألعاب بسعر 1299 درهماً.