مبارك الصباح: عروض وتسهيلات «سيتي سكيب» تميز دورة 2018

المصدر: دبي - البيان

قال مبارك الصباح المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة المزايا القابضة، إن سيتي سكيب 2018 تميّز بحالة المنافسة الإيجابية ما بين مختلف المطورين على صعيد العروض المقدمة للمستثمر والباحث عن فرص تملك.

فقد قدم كل المطورين العقاريين المشاركين مجموعة كبيرة من العروض يمكن تسميتها بالعروض «الذكية» التي تضمنت الأسعار التشجيعية وتوفير التمويل البنكي وبرامج التقسيط بدون فوائد وغيرها من التسهيلات والمميزات التي عززت من أهمية المعرض، وكان فرصة حقيقية وملائمة لمختلف فئات الجمهور الراغبين في التملك أو الاستثمار.

وعلى صعيد شركة المزايا قال الصباح إن الشركة نجحت في احتلال مكانة مرموقة كأحد أهم المطورين العقاريين في المنطقة، واليوم قدمت المزايا وخلال مشاركتها في المعرض عروضاً استثنائية جديدة على تملك الوحدات السكنية في مشروعها «كيو لاين» تضمن الإعفاء من رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودفعات شراء ميسرة وموزعة على 4 سنوات دون فوائد، وذلك تأكيداً على التزام شركة المزايا بتقديم كل التسهيلات للراغبين في تملك وحدات المشروع، وبما يتلاءم مع مختلف شرائح المجتمع في الدولة.