580 رحلة يومية لـ«طيران الإمارات» تسعد العالم

المصدر: دبي - البيان

بدأت «طيران الإمارات» أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، أمس، الاحتفال بيوم الإمارات للطيران المدني من خلال سلسلة من القصص على موقع التواصل إنستغرام.

حيث ستقدم فكرة شاملة عن تفاصيل عملياتها اليومية، وهي تواصل نقل الركاب إلى دبي وعبرها على أكثر من 580 رحلة يومياً، وسوف تركز قصص الإنستغرام على ثلاثة جوانب رئيسة للعمليات، وهي: الإمارات للهندسة، الإمارات لتموين الطائرات ومركز مراقبة الشبكة.

الإمارات للهندسة

تعد «الإمارات للهندسة» واحدة من أكبر مراكز صيانة الطائرات وأكثرها تقدماً على مستوى العالم، حيث تدعم أكبر أسطول من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 في العالم. وأصبحت الإمارات للهندسة أيضاً رائدة على مستوى العالم في مجال صيانة طائرات A380، وتضم مرافقها سبع حظائر صيانة ثقيلة، وأربع حظائر صيانة خفيفة.

ومرفق طلاء يمكنه استيعاب الطائرة العملاقة. وأنجزت الإمارات للهندسة حتى الآن 1000 عملية صيانة ثقيلة 3C، وفي عام 2017، أنجزت إعادة طلاء 27 طائرة وتركيب أكثر من 150 ملصقاً عملاقاً على الطائرات مخصصة لمناسبات معينة. ويقوم المركز حالياً بتغيير التصميم الداخلي كلياً لطائرات البوينج 777-200LR العشر ضمن أسطول طيران الإمارات. حيث يستغرق العمل ما معدله 35 يوماً لكل طائرة.

الإمارات لتموين الطائرات

تعتبر مرافق الإمارات لتموين الطائرات الأكبر والأحدث من نوعها في العالم، حيث يتم تحضير أكثر من 185 ألف وجبة طعام يومياً لرحلات طيران الإمارات. وتعمل المنشأة، البالغة مساحتها 66 ألف متر مربع، على مدار الساعة، ويقوم أكثر من 1800 طاهٍ بتحضير ما يزيد على 12400 نوع مختلف من وجبات الطعام ليتم تحميلها على طائرات الإمارات كل يوم.

وتستخدم الإمارات لتموين الطائرات سنوياً أكثر من 4000 طن من الدجاج في إعداد بعض الأطباق الأكثر شعبية على رحلات الناقلة، بما في ذلك المكبوس وبرياني الدجاج. ومن أبرز المعالم الأخرى المثيرة للإعجاب في هذه المنشأة الحديثة نظام القطار الكهربائي المعلق الذي ينقل أكثر من 30 ألفاً من عربات الطعام والصواني ورفوف الفرن إلى مختلف الأقسام ويقطع يومياً نحو 16 ألف كيلومتر.

أي مسافة أطول من رحلة طيران الإمارات ذهاباً وإياباً بين دبي وطوكيو، بالإضافة إلى ذلك، يشق أكثر من 3 ملايين قطعة من معدات التموين وأدوات المائدة طريقها للتنظيف في جلّايات عملاقة كل يوم.

مركز مراقبة الشبكة

يتولى مركز مراقبة الشبكة، الذي يعد بمثابة «مركز الأعصاب» في عمليات طيران الإمارات، مهام التحكم بعمليات الناقلة ومراقبتها في جميع أنحاء العالم. وتتميز طيران الإمارات بأكبر عمليات دولية على مستوى الناقلات العالمية، ويتجلى ذلك في أكثر من 3600 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من مركزها في دبي.

وتضمن عمليات المركز على مدار الساعة وطوال العام وصول جميع الرحلات الجوية ومغادرتها في الأوقات المحددة من دون انقطاع، وأن تعمل دوائر تخطيط الرحلات والجدولة والمناولة الأرضية وخدمات الأمتعة وخدمات المطار والتحكم في الحركة الجوية، وغيرها من أقسام الدعم، في انسجام وتكامل للمحافظة على سير العمليات بسلاسة تامة.

ومن خلال مراقبة آخر وأحدث الأخبار العالمية وأنماط الطقس وتدفقات حركة طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم، يقف خبراء مركز مراقبة الشبكة، البالغ عددهم 80 موظفاً، على أهبة الاستعداد في أي وقت لتوقع أي حالة طارئة أو تشغيلية والاستجابة الفورية لها.

وتواصل طيران الإمارات خلال أكتوبر الجاري تعزيز عملياتها من خلال إطلاق خدمات جديدة، واستخدام طائرات A380 على مزيد من الخطوط.

فقد أطلقت الناقلة مطلع الأسبوع الحالي خدمة جديدة إلى إدنبره، ما رفع رحلاتها إلى المملكة المتحدة إلى 19 رحلة يومياً، كما قامت بتشغيل طائرة A380 لمرة واحدة إلى أكرا عاصمة غانا، وسوف تقوم بتشغيل طائرات A380 لخدمة رحلاتها المنتظمة إلى كل من أوساكا وهامبورغ اعتباراً من نهاية أكتوبر 2018.

وتنضم طيران الإمارات إلى شركائها في الصناعة للاحتفال بـ«يوم الإمارات للطيران المدني» اليوم 5 أكتوبر، حيث يجسد الاحتفال بهذا اليوم تقدم وإنجازات قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الثمانين الماضية، ويحتفل بتاريخ الطيران في الدولة، كما يسلط الضوء أيضاً على الإنجازات والجهود المشتركة للعديد من الجهات العاملة في قطاع الطيران الإماراتي، والتي جعلت منه قصة نجاح بارزة.