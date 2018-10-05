«داماك» تقدّم عروضاً حصرية للمستثمرين الصينيين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «داماك العقارية»، المتخصصة في تطوير مشاريع دوليّة في مدن عالمية مثل العاصمة البريطانية لندن، عن إطلاق مجموعة متنوّعة من العروض والخصومات الحصرية للعملاء والمستثمرين الصينيين.

وذلك تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني للصين التي تستمر لمدة أسبوع كامل يطلق عليه الأسبوع الذهبي. وتشمل هذه العروض منح أصحاب المنازل الجديدة إقامة فندقية مجانية لمدة 4 أيام على مدى 3 سنوات.

وقد كشفت «داماك» عن هذه العروض خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018»، الفعالية الأكبر عالمياً للاستثمار والتطوير العقاري، والتي تعقد بين 2-4 أكتوبر 2018 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول شركة «داماك العقارية»: «لطالما كانت «داماك» من السباقين في الترويج لقطاع دبي العقاري في أوساط المستثمرين على مستوى العالم، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من المناسبات والاحتفالات المتميّزة والمهمّة بالنسبة إلى جمهورنا في شتّى أنحاء العالم.»

وبالتزامن مع احتفالات الأسبوع الذهبي الصيني التي تستمر حتى يوم 7 أكتوبر، تعتزم «داماك العقاريّة» تقديم تخفيضات تصل حتى 4٪ على الوحدات السكنية الفاخرة في مشاريعها ضمن منطقة الخليج التجاري، ولاسيما «برج ميرانو» ومشروع «داماك ماجستين».

بالإضافة إلى منح إعفاءٍ لمدة 10 سنوات من رسوم التسجيل أو رسوم الخدمة على الفلل الفاخرة في مشروع مجتمع «داماك هيلز» السكني، والذي يمتد على مساحة 42 مليون قدم مربعة. ويوفر هذا المشروع أفضل مستويات المعيشة الاجتماعيّة الفاخرة والمترفة، كما يتيح للقاطنين الوصول إلى مرافق متنوعة، بما يشمل ملعب جولف يتألف من 18 حفرة والمجهّز لاستضافة البطولات.

وأضاف مكلوغلين: «تواصل سوق العقارات في دبي تقديم عروض قوية وجاذبة، مع ضمانات بتحقيق عوائد مجزية على الاستثمارات. ويسعدنا بمناسبة الأسبوع الذهبي أن نطرح مجموعة متنوعة من العروض الحصرية المصممة خصيصاً لعملائنا الصينيين.»

ويمثل «الأسبوع الذهبي للصين» احتفالاً مميزاً يمتد لعدة أيام بمناسبة تأسيس جمهورية الصين الشعبيّة. وتشكّل مجموعة عروض وحسومات «داماك» الحصرية الخاصة بهذا الأسبوع جزءاً من محفظة العروض والمشاريع والعقارات الفاخرة التي ستستعرضها الشركة خلال فعاليات «سيتي سكيب جلوبال 2018».

كما ستسلّط «داماك العقارية» خلال المعرض الضوء على مجموعتها الواسعة من العقارات، بما يشمل الفلل والشقق الفاخرة، والشقق والفلل الفندقية، والشقق الفندقية متكاملة الخدمات، وذلك ضمن جناحها المتميّز رقم (S310).