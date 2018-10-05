المصدر: دبي - البيان

وافقت شركة الاتحاد للطيران على برنامج يسمح لشركة جيت إيروايز (التي تملك الاتحاد أكثر من 50% من أسهمها) بالحصول على سيولة مقدارها 35 مليون دولار (128 مليون درهم).

وقالت مصادر في صناعة الطيران في أبوظبي لوكالة أنباء آسيا برميير نيوز إن «الاتحاد للطيران» أعطت الضوء الأخضر لبرنامج «جيت إيروايز» للدخول في برنامج بمساعدة الاتحاد للطيران، سيعود عليها بسيولة مقدارها 35 مليون دولار لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية بما فيها أجور العالمين.

وفي إطار هذا الاتفاق، وافقت الاتحاد للطيران على الاتفاقية التي تتيح للشركة استفادة من ميزة الشراء المسبق لمقاعد مخفضة مقابل أميال من جانب الاتحاد للطيران، مما يوفر للشركة الهندية سيولة تبلغ 35 مليون دولار.