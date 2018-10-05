«اقتصادية أبوظبي» توعّي سيدات الأعمال بأهمية العلامة التجارية

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل لسيدات أعمال أبوظبي عن دور وأهمية العلامة التجارية في حماية وتعزيز الأعمال، بمشاركة أكثر من 30 سيدة أعمال.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن الورشة تهدف إلى توعية سيدات الأعمال بمفهوم العلامة التجارية ومواصفاتها الناجحة والفائدة المترتبة منها، بما يعكس المنتجات أو الخدمات التي يقدمنها..

مشيراً إلى أن أهمية الورشة تكمن في توضيح دور إدارة الحماية التجارية بالدائرة من خلال التعريف بدور قسم العلامات والوكالات التجارية في حماية العلامة التجارية والمنتج من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث يكفل القانون حماية المنتج من التقليد والغش عند تسجيلها.

وأشاد المنصوري بالتعاون والتنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس سيدات أعمال أبوظبي في تعزيز دور المرأة المواطنة في قطاع الأعمال من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تهدف إلى تعزيز ثقافتها ومعرفتها بأهمية تطبيق الإجراءات واللوائح التي تمكنها من تحقيق النجاح لأعمالها.

وتم خلال الورشة تقديم عرض للمشاركات من سيدات الأعمال تضمن التعريف بأهمية العلامة التجارية في ضمان عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج وآخر وطريقة تسويق المنتج بفاعلية وبتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى دور العلامة التجارية في تعزيز أصول الشركة لتكون مصدر قوة أمام المنافسين.

وأكدت الورشة، أهمية تسجيل العلامة التجارية بالحصول على شهادة من وزارة الاقتصاد بما يمكّن سيدات الأعمال من تقديم شكوى لدى الدائرة في حال التعدي على العلامة الخاصة بهن سواء بالتقليد أو استخدامها بدون تصريح من المالك، حيث تقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات الخاصة تجاه المخالف، والتي من ضمنها تكون المصادرة والغرامة المالية.

وتناولت الورشة توضيح حالة الوكيلة عن علامة تجارية معروفة، حيث يتطلب الأمر التوكيل القانوني من الشركة صاحبة العلامة، إضافة إلى شهادة تسجيل العلامة التجارية من وزارة الاقتصاد.

وقدمت الورشة لسيدات الأعمال.. المميزات التي يجب توافرها في العلامة التجارية المسجلة، والتي يجب أن تكون سهلة القراءة والكتابة والنطق والحفظ في جميع اللغات وملائمة للمجتمع، ولا تحمل أي معنى سلبي في اللغة الدارجة ولا أية دلالة غير لائقة وقابلة للتداول في أسواق التصدير دون أي معنى سلبي في اللغات الأجنبية، لاسيما في حال تسويق المنتج في الخارج، وأن تكون قابلة للاستخدام على جميع وسائل الإعلان والإشهار.