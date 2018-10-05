«موديز»: رفع الفائدة يدعم ربحية بنوك الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قالت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين إن رفع سعر الفائدة في الإمارات سوف يفيد البنوك الإماراتية.

وأضافت الوكالة أن رفع الفائدة سوف يدعم ربحية البنوك الإماراتية عن طريق رفع الدخل المتحقق من فوائد الإقراض الذي بلغ نحو 69% من إجمالي عائدات البنوك المصنفة، البالغة 19 مليار دولار خلال عام 2017، وتعتبر مكوناً رئيساً في الأرباح.

وكان المصرف المركزي قد رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع، كما رفع سعر الإقراض بين البنوك بمقدار 25 نقطة أساس أو 0.25%.

المعروف أن شهادات الإيداع، التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الإمارات، هي من الأدوات المالية الأساسية التي تعكس التغيرات في فائدتها على النظام المصرفي.