3.2 % ارتفاع تكاليف الإنشاءات في أبوظبي بالربع الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ معدل الارتفاع في أسعار تكاليف الإنشاءات 3.2 % خلال الربع الثاني من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وذلك بعدما صعد الرقم القياسي من 96.1% إلى 99.1% خلال فترة الرصد التي أظهرتها البيانات الصادرة أمس عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وعلى المستوى الربعي فقد ارتفعت أسعار تكاليف الإنشاءات في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.2% مقارنة بأسعارها في الربع الأول من العام الماضي وارتفع الرقم القياسي من 99% إلى 99.1 % في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضي.

ويعد الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكّل مدخلاً مهماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات وتحرص مراكز الإحصاء في مختلف دول العالم على احتساب هذه الأرقام.

ويتم الاعتماد في احتساب الرقم القياسي للقطاع على أسعار مجموعة من المواد والخدمات الإنشائية، وتشكّل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف هذه المواد خلال فترة زمنية.

ويتضح من خلال الرصد أن أهم المجموعات التي أسهمت في ارتفاع معدل أسعار تكاليف الإنشاءات خلال الربع الثاني من عام 2018 هي «القوى العاملة»، نتيجة ارتفاع أسعارها بنسبة 1.8% ويشكل وزنها في مؤشر الرقم القياسي 29.5%.

من جانبها فقد أسهمت مجموعة «مواد التشطيبات» بالحد من ارتفاع معدل أسعار تكاليف الإنشاءات خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 1.5%، علماً بأن وزن هذه المجموعة يشكل 26% من مؤشر الرقم القياسي.