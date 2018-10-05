المصدر: دبي- البيان

أصدرت مجلة «ميد» قائمة أكبر مئة شركة مدرجة في المنطقة، واستحوذت الإمارات على 19% منها.

وشملت الشركات المدرجة في الإمارات من بين أكبر 100 شركة في المنطقة، كلاً من: «اتصالات»، و«موانئ دبي العالمية»، و«الإمارات الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، و«إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي»، و«أدنوك للتوزيع».

و«إعمار مولز»، و«دو»، و«إعمار للتطوير»، و«الدار العقارية»، و«بنك الاتحاد الوطني»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«داماك العقارية»، و«بنك المشرق»، و«دبي التجاري»، و«شركة دبي للاستثمار»، و«دانة غاز».