احتفاء بيوم الإمارات للطيران المدني في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

بمناسبة يوم الإمارات للطيران المدني، احتفلت دائرة الطيران المدني في الشارقة أمس في المبنى الرئيس لدائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي.

وذلك بحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة ، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني، إلى جانب عدد من المديرين والموظّفين من كلتا الجهتين، وكذلك من الشركاء والرعاة الرئيسيين.

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة: «بهذه المناسبة المهمّة نشعر بكل الفخر والاعتزاز بدولتنا الحبيبة وبإمارتنا الباسمة الغالية التي احتضنت الرحلة التاريخية في العام 1932، مع هبوط أول طائرة على أرضها، لترسم هذه اللحظة ملامح قطاع الطيران في دولة الإمارات.

وتكون الشارقة مشاركاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي شهدتها الإمارات خلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن مطار الشارقة الدولي تمكّن من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العقد الماضي، فقد ارتفع عدد المسافرين من حوالي 4 ملايين مسافر إلى أكثر من 11 مليون مسافر خلال تلك الفترة، وبنسبة نمو قدرها 175%، وكذلك ارتفعت رحلات المسافرين 122%.