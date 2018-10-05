مساهمو «دريك آند سكل» يقرّرون استمرار نشاط الشركة

المصدر: Ⅶ دبي ــ عمرو عادل

في اجتماع مصيري، قرر مساهمو شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» استمرار الشركة في مباشرة نشاطها بعد أن تجاوزت خسائرها المتراكمة نصف رأس المال المصدر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للعمومية، أمس، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد في اجتماعها الأول الأسبوع الماضي. وبلغت نسبة حضور الاجتماع الذي يعقد بمن حضر من المساهمين نحو 28%، وافق 99% منهم على قرار استمرار النشاط. وبحسب المادة 302 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 يتوجب على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة لاتخاذ قرار بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها.