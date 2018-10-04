مساهمو «دريك آند سكل» يقرون استمرار الشركة في مباشرة نشاطها

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

في اجتماع مصيري، أقر مساهمو شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» استمرار الشركة في مباشرة نشاطها بعد أن تجاوزت خسائرها المتراكمة نصف رأس المال المصدر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للعمومية مساء اليوم نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد في اجتماعها الأول الأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة حضور الاجتماع الذي يعقد بمن حضر من المساهمين نحو 28%، وافق 99% منهم على قرار استمرار النشاط.

وبحسب المادة 302 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 يتوجب على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة لاتخاذ قرار بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها.

كما ناقشت العمومية أيضاً أوضاع الشركة وخططها المستقبلية بالإضافة للتطورات المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها الإدارة الجديدة بخصوص الإدارة التنفيذية السابقة.

وبحسب نتائج الشركة التي أعلنتها في وقت سابق، ارتفعت خسائرها المتراكمة إلى 607 ملايين درهم خلال النصف الأول 2018 ما يعادل 57% من رأس المال الجديد كما في يونيو 2018.

وعلى مستوى الربع الثاني فقد تراجعت أرباح الشركة إلى 181.1 مليون درهم مقابل خسائر 182.7 مليون درهم بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقامت الشركة في أكتوبر 2017 بتخفيض رأس المال إلى 571 مليون درهم عن طريق إلغاء 1714.1 مليون سهم من أسهم الشركة، وزيادة رأس المال إلى 1071 مليون درهم نتيجة إصدار 500 مليون سهم لصالح شركة تبارك للاستثمار.