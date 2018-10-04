دناتا تستعرض عملياتها اليومية في الدولة

المصدر: دبي - البيان

تشارك دناتا، التي تعد واحدة من أوائل شركات خدمات السفر الجوي في دولة الإمارات، في الاحتفال بقصة نجاح هذه الصناعة بمناسبة يوم الإمارات للطيران المدني.

وكان المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم قد أسس دناتا في عام 1959 في إطار رؤيته الطموحة لإنشاء صناعة طيران مزدهرة. ومنذ ذلك الحين تولت الشركة القيام بجميع خدمات الركاب والبضائع في مطار دبي الدولي، وامتد نشاطها في عام 2010 إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

تشارك دناتا، التي تعد واحدة من أوائل شركات خدمات السفر الجوي في دولة الإمارات، في الاحتفال بقصة نجاح هذه الصناعة بمناسبة يوم الإمارات للطيران المدني#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tNa3nDkMIV — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) October 4, 2018

وعلى مدى نحو ستة عقود واصلت دناتا، ولا تزال، العمل وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وتسعى إلى الابتكار والاستثمار في تطوير مهارات وخبرات موظفيها واقتناء تقنيات جديدة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، والإسهام بشكل كبير في تطوير الصناعة التي تلعب دوراً رئيساً في قصة نجاح وازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم دناتا حالياً خدمات جوية عالية الجودة وموثوقة لما مجموعه 129 ناقلة جوية تعمل عبر دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي كل يوم يساعد موظفو دناتا أكثر من 250 ألف مسافر، ويتولون إدارة 1160 حركة جوية، ومناولة 1970 طناً من البضائع، وإعداد 13 ألف وجبة طعام في الدولة.