"دبي لصناعات الطيران" تغلق صفقة تمويل بـ 800 مليون دولار

أعلنت " دبي لصناعات الطيران المحدودة " أنها أغلقت بنجاح صفقة التسهيلات المالية المتجددة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار، والتي جرى إطلاقها في مايو من العام الجاري .
وكشفت الشركة عن أن صفقة التمويل، التي أطلقت بمبلغ أولي قدره 480 مليون دولار أمريكي، قد حظيت باهتمام واسع من مجموعة كبيرة من البنوك محققة نسبة تغطية تجاوزت بكثير القيمة المستهدفة .
ويتولى الترتيب لهذه الصفقة البنك الأهلي الكويتي باعتباره البنك المنسق والبنك الرئيسي المكلف بالترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار بينما يتولى بنك أبوظبي الأول مهمة البنك القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار، في حين يقوم نور بنك بدور وكيل الهيكلة الإسلامية .
ودخلت 8 بنوك إضافية للمشاركة في الصفقة من خلال ميزة الأكورديون ليصل إجمالي حجم الصفقة إلى 800 مليون دولار.
وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن الإغلاق الناجح وتجاوز الحد المستهدف لتغطية الاكتتاب في الصفقة يعكس الثقة الكبيرة التي أظهرتها البنوك في أداء دبي لصناعات الطيران وخطتها الاستراتيجية .