«ماج للتطوير» تطلق 4 مشاريع عقارية متنوعة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، عن طرحها أربعة مشاريع عقارية متنوعة أمام زوار «سيتي سكيب جلوبال 2018».

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: ستقوم «ماج» بعرض مشاريع مختلفة لتناسب مختلف فئات وشرائح المجتمع. إننا نتخذ من «سيتي سكيب دبي» منصة مثالية لنا، ليس فقط للترويج لعلامتنا التجارية ومشاريعنا، بل للكشف عن استراتيجيتنا المستقبلية أمام عملائنا المحتملين الذين يقصدون جناحنا، لا سيما بعد نجاحنا في التأكيد على مصداقيتنا التي ظهرت من خلال التزامنا الدقيق بمراحل الإنجاز.

وتعرض الشركة مشروع «ماج آي» البالغة كلفته 4.7 مليارات درهم، والذي يعدّ مجمعاً سكنياً مستقلاً ومتكاملاً في منطقة «ميدان» بدبي. كما تقوم بعرض مشروع «ماج 318» وهو عبارة عن برج سكني فخم في منطقة الخليج التجاري، حيث يضم 439 وحدة سكنية، وهناك مشروع «إم بي إل ريزدنس»، وهو عبارة عن برج سكني مكون من 40 طابقاً في أبراج بحيرات الجميرا، أما «ماج 5»، فهو جزء من مشروع «ماج 5 بوليفارد» المكون من سبعة مبانٍ من المقرر إنجازها في الربع الثاني من العام المقبل 2019.