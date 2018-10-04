«أوابك» تنضم للعارضين بمؤتمر الطاقة العالمي أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، أمس، عن مشاركة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) كعارض خلال فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وقال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: «تلعب «أوابك» دوراً فاعلاً في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية، وانطلاقاً من مكانتها المهمة في هذا المجال، نفخر بمشاركتها في المؤتمر كأحد أهم العارضين.

وقال عباس النقي، الأمين العام لمنظمة أوابك: نفخر بأن نكون جزءاً من هذا الحدث المهم، والذي يجمع القادة وصُنّاع القرار والمعنيين بقضايا الطاقة من جميع أنحاء العالم».