«عزيزي» تشهد إقبالاً على عقاراتها السكنية بالمعرض

المصدر: دبي- البيان

شهدت «عزيزي للتطوير العقاري»، إحدى شركات التطوير في دولة الإمارات، إقبالاً كبيراً على عقاراتها السكنية المرموقة ضمن جناحها في معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018» المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض «عزيزي للتطوير العقاري» خلال «سيتي سكيب جلوبال» عدداً من مشاريعها السكنية المتميزة التي استقطبت مئات الزوار للاطلاع على عروض مبيعاتها غير المسبوقة. وترتكز الشركة في هذه العروض على توفير قيمة استثنائية للعملاء عبر إعفائهم من رسوم التسجيل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي عند دفع الأقساط الأولى لمشاريع محددة.

ويحقق الإعفاء من رسوم دائرة الأراضي والأملاك توفيرات كبيرة للمشترين، إذ تبلغ هذه الرسوم 4% من القيمة الإجمالية للعقار. كما تقدم «عزيزي للتطوير العقاري» خطط سداد مرنة، ورسوم خدمات مخفّضة مع الإعفاء منها لمدة عام كامل في مشروعات محددة.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة عزيزي»: «مرة أخرى يثبت المعرض أنه منصة ممتازة لنا لإعادة التأكيد على مكانة دبي في جذب المستثمرين. ويعد هذا الاهتمام دليلاً ملموساً على ثقة العملاء بنا، والتي ترسخت أيضاً بالعروض المختلفة التي قدمناها لعملائنا خلال المعرض».