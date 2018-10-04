قفزة متوقعة بمبيعات شركات الأجهزة الإلكترونية إلى 100 %

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

توقع عارضون في «جيتكس شوبر» نمو مبيعاتهم خلال المعرض بنسبة تصل إلى 100 % مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال الأشهر التي سبقت المعرض، مؤكدين أن تقليص عدد أيام المعرض، والتسهيلات الجديدة المقدمة من إدارة مركز دبي التجاري العالمي، ساهمت في خفض التكلفة الإجمالية للعارضين بنسبة 30%، وهو ما مكّن العارضين من طرح حسومات وجوائز كبيرة، ما عزّز من حماس المتسوقين ومكّن المعرض من تحقيق أهدافه، مقدرين نمو مبيعاتهم خلال معرض العام 20% مقارنة مع المبيعات في دورة المعرض السابقة.

وتدفق الآلاف من محبي الأجهزة التقنية والإلكترونيات الاستهلاكية إلى المعرض، للاستفادة من العروض الترويجية والصفقات التي تتغير في بعض الأحيان كل ساعة، والتي يتيحها العارضون المشاركون في أكبر مهرجان لتسوق الإلكترونيات والتقنيات في المنطقة، على أحدث الأجهزة والتقنيات ضمن أربعة أيام حافلة بالإثارة حتى السبت 6 أبريل. وتوقّع رافي ماثيو نائب الرئيس التنفيذي في شركة «تاسك» TASK الموزع الحصري لمنتجات «شاومي» الصينية نمو مبيعات الشركة التي تحتل هواتفها الذكية حالياً رابع أكبر حصة في السوق الإماراتية، بنسبة 100% خلال المعرض، لافتاً إلى أن الشركة توفر 10 من منتجاتها الجديدة كلياً من خلال «كارفور».

وأضاف: «لقد نفد كامل معروضنا خلال اليوم الأول من المعرض، ونحن في حالة تزويد مستمرة، وأعتقد أن موسم العودة إلى المدارس وكون الحدث سنوياً وإطلاق العديد من المنتجات الجديدة هذا العام والشهرة التي اكتسبها «جيتكس شوبر» خلال السنين الماضية جميعها عوامل ساهت في عدد الزوّار الكبير الذي نراه اليوم».

من جانبه، أرجع مهيش شوتراني مساعد نائب الرئيس في جاكيس للإلكترونيات، النمو الكبير في مبيعات المعرض إلى طرح عدد كبير من المنتجات الجديدة، وإطلاق الشركات عروضاً غير مسبوقة، متوقعاً نمواً بنسبة لا تقل عن 20% في مبيعات الشركة بالمقارنة مع دورة العام الماضي. ولفت إلى أن الشركة ستمنح خلال المعرض «مفاجآت» لدى تسوّق المستهلكين لديها.

وأضاف: «أنا متفائل جداً، حيث إن المبيعات تراجعت بعض الشيء في الأشهر القليلة الماضية. فعندما لا يكون أداء السوق جيداً، ينتظر الأشخاص الحصول على هذه الأنواع من العروض». وتوقع نمواً قوياً في مبيعات الشركة، موضحاً، «نحن استثمرنا بشكل كبير الترويج هذا العام. فهنالك عروض تتغير كل ساعة وسحوبات بقيمة 150 ألف درهم، علاوة على تقديم رحلات مدفوعة بالكامل لجنوب أفريقيا لعشرة أشخاص بقيمة 15 ألف درهم للرحلة الواحدة مقابل الشراء بقيمة 500 درهم».

وأكّد شوتراني، أن قيام إدارة مركز دبي التجاري العالمي بخفض التكلفة الإجمالية للعارضين بنسبة تصل إلى 30% هذا العام ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الشركات على منح عروض وجوائز مجزية للمتسوقين.