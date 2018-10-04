«ديار» تتوقع نتائج مالية وأرباحاً صافية إيجابية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

وصف سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لـ«ديار للتطوير»، أداء محفظة التأجير في الشركة بالـ«قوي»، وبلغ عدد الوحدات السكنية في المحفظة أكثر من 19 ألف وحدة سكنية بنسب إشغال قاربت على الـ90%.

وأكد القطامي على هامش الإعلان عن افتتاح فندق ميلينيوم أتريا الخليج التجاري نهاية 2018، إيجابية النتائج المالية والأرباح الصافية المتوقعة للشركة للعام الجاري، وأرجع ذلك إلى ثبات أداء الشركة في مختلف أنشطتها التي تعمل فيها لاسيما التطوير العقاري وإدارة الأصول والبناء والتشييد.

وأوضح القطامي أن القضاء ينظر في النزاع القانوني بين «ديار للتطوير» وإحدى الشركات المحلية المتعلقة بقطعة أرض اشترتها من تلك الشركة عام 2006 بمنطقة «داون تاون جبل علي».

كشفت «ديار للتطوير»، وفنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، أمس، عن قرب موعد افتتاح فندق ميلينيوم أتريا الخليج التجاري، وذلك نهاية العام الجاري.

يقع فندق ميلينيوم أتريا الخليج التجاري في منطقة الخليج التجاري في دبي، وتتنوع الوحدات الفندقية في المشروع لتضم استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، بالإضافة إلى شقق دوبلكس من تصميم شركة «يوو ستوديو» للتصميم الداخلي المعروفة عالمياً، والتي أسسها جون هيتشكوك وفيليب ستارك المشهوران بتصاميمها المميزة للشقق والفنادق في جميع أنحاء العالم.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «إن فندق ميلينيوم أتريا الخليج التجاري أول مشروع فندقي لنا في قطاع الضيافة، ويأتي ضمن خططنا الرامية لتنويع محفظتنا الاستثمارية وبما يتماشى مع توجهات الاقتصاد الإماراتي»، وأضاف: «نعتقد أن شراكتنا مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم قوية ونتطلع إلى تطوير علاقتنا في السنوات المقبلة». من جهته قال علي حمد لخرايم الزعابي، رئيس فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: «إننا مسرورون جداً لرؤية أول شراكة في مجال الضيافة مع ديار للتطوير قد شارفت على اكتمالها.