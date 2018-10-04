الملتقى الإماراتي - المالطي يستعرض الفرص المشتركة

المصدر: دبي - البيان

أشادت ماري لويز كوليرو، رئيسة جمهورية مالطا بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بين بلادها والإمارات، مؤكدة اهتمام بلادها بجذب المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص المتاحة في بيئة الأعمال في بلادها، داعيةً إلى إنشاء شراكات اقتصادية جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين. جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الإماراتي المالطي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها بالتعاون مع القنصلية العامة المالطية في دبي على هامش زيارة رئيسة جمهورية مالطا والوفد المرافق لها إلى الدولة.

وأشارت رئيسة مالطا إلى وجود تشابه كبير بين الإمارات ومالطا في العديد من المقومات والرؤى الاقتصادية والسياسية، معتبرةً أن الجانبين يمثلان مركزين تجاريين هامين في منطقتهما، داعيةً إلى الاستفادة من هذه المقومات المشتركة لبناء علاقات أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة، ذاكرةً قطاع العقارات والتمويل الإسلامي والتقنية الحديثة «كالبلوك تشين» كمجالات واعدة للتعاون المشترك.

ولفتت إلى أن دبي تعتبر مدينة عالمية في قلب منطقة حيوية، مشيرة إلى أن زيارتها الحالية إلى الدولة زادت من قناعتها بوجوب البناء على العلاقات القوية بين الجانبين لتطويرها والارتقاء بها إلى مستويات عالية.

استقبل الوفد الزائر ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة في حين ضم الوفد الزائر إيان بورغ، وزير النقل والبنية التحتية والمشاريع الرئيسية في مالطا، وكريس أغيوس، نائب وزير التخطيط وسوق العقارات، وساندرو تشيتكوتي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مالطا للعقارات وحوالي 30 من رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات في مالطا، كما حضر اللقاء ممثلو جمعية المقاولين.

وأشاد ماجد الغرير بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، مؤكداً التزام غرفة دبي بتوفير التسهيلات الممكنة كافة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، مشيراً كذلك إلى وجود رغبةٍ بين الجانبين لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري خاصة في قطاع العقارات.

وأوضح أن تجارة دبي غير النفطية مع مالطا خلال 2017 بلغت حوالي 23 مليون دولار، مشيراً إلى أن التبادل التجاري الثنائي متنوع جداً، ولا يزال هناك مجال كبير لتعزيز التجارة الثنائية. وركز على قطاع العقارات باعتباره مجالاً تمتلك فيه شركات دبي خبرات واسعة، مؤكداً أن تعزيز العلاقات الثنائية والتجارية مع مالطا سيحقق نمواً اقتصادياً مشتركاً ومنافع متبادلة.

وأضاف: تتشارك دبي ومالطا في العديد من المزايا المشتركة التي يمكن البناء عليها لعلاقات مستقبلية متطورة.