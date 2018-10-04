«صن سيتي هومز» يحمي المشترين عند التخلف عن السداد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة صن أند ساند للتطوير العقاري مشروعاً جديداً ومميزاً في دبي «صن سيتي هومز» ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب غلوبال 2018 المقام حالياً في دبي، ويتميز المشروع بميزة استثنائية تمكن المشترين من حماية استثمارهم العقاري في حالة تعثرهم وعجزهم عن سداد أقساطهم.

وأكد راجان أسراني رئيس مجلس إدارة مجموعة «صن أند ساند للتطوير» التي تأسست في دبي عام 2005: أن المطور العقاري لا بد أن يلتزم بقوانين الدولة التي يعمل بها وفي الوقت نفسه أن يساعد المستثمر أو شاري الوحدة السكنية إذا ما تعثر في السداد لأمر ما ليس في الحسبان، وبالتالي هذا الأمر يشيع نوعاً من الاطمئنان والارتياح والثقة في القطاع ككل، وليس فقط أن يكون المطور جزءاً من الصرامة التي تنهال على العميل، هذا الأمر يشيع السعادة بين الجميع، وهو ما تدعو إليه استراتيجية دولة الإمارات.

وتتيح «خيارات الخروج» في مشروع «صن سيتي هومز» أقصى قدر من المرونة في المستقبل، حيث يمكن للمشتري الذي أكمل 39% من ثمن الشقة، ولم يعد قادراً على الاستمرار بالدفعات الاختيار بين أن يسكن في الشقة مجاناً لثلاث سنوات، أو أن يحصل على إيجارات المنزل لثلاثة أعوام تقتطع منها رسوم الصيانة فقط، وهو ما يشكل حلاً مثالياً، وبذلك توفر الشركة المطورة خطوة استثنائية من خلال برنامج «خيارات الخروج» لبناء وتعزيز الثقة مع العملاء. خطة سداد

كما يوفر مشروع «صن سيتي هومز» في المدينة العالمية - المرحلة 3 حلاً مميزاً يقدم مستوى متقدماً من الراحة وخطة سداد مرنة.

وقال ساليش أسراني، المدير التنفيذي للشركة المطورة للمشروع:«إننا نهتم بعملائنا من منطلق أخوي وإنساني في مشاريعنا. نريد تخفيف سعر شراء المنزل الأول للعميل، فالقرار يعتبر قراراً عاطفياً وقراراً مالياً أيضاً، ويمكن للعميل دفع مبلغ لا يتعدى 4999 درهماً شهرياً لشقة من غرفة واحدة وصالة أو 6599 درهماً لشقة من غرفتين وصالة خلال فترة البناء».