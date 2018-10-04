مركز دبي التجاري العالمي يحصد جوائز عدة لتميّزه في التطوير العقاري

المصدر: دبي - البيان

حصل مركز دبي التجاري العالمي على عدة جوائز لتميّزه في مجال التطوير العقاري، مع الإعلان عن فوز اثنين من المشاريع التابعة له خلال حفل جوائز سيتي سكيب جلوبال لهذا العام، والذي أقيم في دبي أول من أمس.

فاز «ون سنترال»، المشروع متعدد الاستخدامات الواقع ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، بجائزة «أفضل مشروع تجاري» للمكاتب 4 و5، كما حاز أول فندق من سلسلة فنادق «توينتي فايف أورز» في دبي جائزة «أفضل مشروع للضيافة والرفاهية». وتمت الإشادة بمشروع مركز دبي التجاري العالمي «مجمع مركز المؤتمرات والمعارض الجديد في إكسبو 2020»، أثناء الإعلان عن جائزة «أفضل مشروع للمجتمع والثقافة والسياحة»، ومشروع «دبي ساوث مول» المقام بالشراكة مع إعمار، أثناء الإعلان عن جائزة أفضل مشاريع التجزئة، بالإضافة إلى الإشادة أيضاً بالمرحلة الأولى لقرية إكسبو خلال الإعلان عن جائزة «أفضل المشاريع السكنية متوسطة وعالية الارتفاع».

وقال جورجيت سينغ، النائب الأول للرئيس للعقارات في مركز دبي التجاري العالمي: يشرفنا فوز مشاريعنا باثنتين من جوائز أفضل مشاريع التطوير العقاري خلال معرض سيتي سكيب جلوبال 2018 الذي شهد مشاركات قوية في كل فئة، مما يجعل من هذا الفوز إنجازًا كبيراً لفريقنا، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في هذا النهج من خلال مشاريعنا الحالية، بالإضافة إلى مشاريعنا التي لا تزال قيد التطوير.

تسلّط الجوائز الضوء على جهودنا الرامية إلى تقديم مشاريع مميزة تؤكد مكانة دبي المرموقة كوجهة عالمية للأعمال والترفيه، وتضاف أحدث جوائز معرض سيتي سكيب جلوبال إلى الجوائز التي فاز بها «ون سنترال» بالفعل، بما في ذلك جائزة «ميد» للجودة في فئة «أفضل مشروع تجاري لعام 2018» للمكاتب 2 والمكاتب 3. وحصل فندق 25Hours على جائزة «أفضل مشروع فندقي في دول مجلس التعاون الخليجي» وجائزة «أفضل تصميم معماري في دول مجلس التعاون الخليجي» في حفل توزيع «جوائز العقارات الخليجية 2018».