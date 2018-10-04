جوائز كل ساعة لتحفيز زوار «جيتكس شوبر»

المصدر: دبي- البيان

شهد معرض جيتكس شوبر 2018 مستويات مبيعات فاقت التوقعات خلال أول يومين من انطلاقة الحدث، حيث توافد السكان والزوار من مختلف أنحاء الإمارات لاستكشاف العروض المغرية، يأتي ذلك فيما يحفز المعرض زواره بـ«جوائز كل ساعة».

مع تزايد الزخم قبل عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، واستعداد المزيد من المتسوقين لزيارة المعرض خلال العطلة، يعمل منظمو المعرض على تصميم العديد من المسابقات والجوائز لتحفيز المزيد من المتسوقين على زيارة المعرض. ويقدم المعرض العديد من فرص الفوز بجوائز قيمة، إذ يدخل جميع الزوار بسحبٍ للفوز بسيارة «إم جي زد إس» الرياضية متعددة الاستخدامات بمجرد شرائهم بطاقة الدخول.ويتوقع استمرار توافد الزوار حتى اللحظات الأخيرة لاغتنام أفضل العروض على الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية والمنتجات الإلكترونية والرقمية.

استبدال الأجهزة

من الإضافات الجديدة المهمة للمعرض، منطقة استبدال الأجهزة Trade-In Zone، حيث يقوم فريق من الأخصائيين بتقييم الحواسب المحمولة والهواتف الذكية والحواسب اللوحية والساعات الذكية وأجهزة «آي بود» أو مشغلات «إم بي 3» القديمة، بهدف تحديد سعرها ومنح أصحابها قسائم بقيمة أجهزتهم، ليقوموا بصرفها على منتجات أخرى داخل المعرض.

وقال نارايان أجاروال، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى «إيماكس»: «يمكننا أن نرى السبب الذي مكّن المعرض من ترسيخ هذه المكانة المتميّزة متجسداً بأعداد الزوار وحجم المبيعات الكبير. وأعتقد أن أبرز ما يميّز المعرض هو تمكيننا كوننا مشاركين من التواصل مع العملاء بشكل مباشر والتعرّف على عروض وأعمال نظرائنا في القطاع».

يُشار إلى أن أول زائر يدخل أبواب المعرض هذا العام كان المواطن البريطاني المقيم في دبي جوي لي، حيث قال: «هذه المرة الأولى التي أزور فيها «جيتكس شوبر» بعدما سمعت الكثير عن العروض المميزة التي يقدمها. قال رانزيل باريتو، أحد المقيمين في دبي: «أكثر ما يعجبني في المعرض هو العروض السريعة لفترات محدودة التي يقدمها المشاركون، لأنها تكافئ الزوار المحظوظين المتواجدين في المعرض في تلك اللحظة».

جوائز مجزية

ويتم سحب أسماء الفائزين في مسابقة «تسوّق واربح» كل ساعة، حيث يحظى المشاركون بفرصة استرجاع قيمة مشترياتهم نقداً، كما تؤهل تتيح مسابقة «زورونا واربحوا» فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز المجزية .

وقال إفيناش شانبوج، مدير المعرض: «نؤمن بأن أهم ما نقدمه لزوار المعرض هو الحماس والفرحة التي تصاحب لحظة الفوز بالجوائز التي نقدمها، هذا بالطبع إلى جانب القيمة المهمة للجائزة ذاتها وللعروض التي يطرحها المعرض». يُشار إلى أن «فيرجن راديو» ستكشف أيضاً اليوم عن اسم الفائز بمسابقة «المنزل الذكي» التي استمرت على مدى أسبوعين.