«أسبوع دبي للاستثمار 2018» ينطلق 7 أكتوبر

المصدر: دبي - بشار باغ

كشفت «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي»، عن استكمال كل الاستعدادات لاستضافة «أسبوع دبي للاستثمار 2018» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة بين 7 و11 أكتوبر الجاري، في إطار المساعي المتواصلة للتعريف بالمزايا الاستراتيجية والمقوّمات التنافسية لدبي بوصفها مدينة المستقبل.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس لتسليط الضوء على ملامح «أسبوع دبي للاستثمار 2018»، المقام تحت شعار «الاستثمار في تحوّلات المستقبل» انسجاماً مع التوجه الوطني نحو تعزيز الشراكة بين الجهات المحلية والدولية الفاعلة في مواكبة التحولات المستقبلية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر. وستنطلق الجلسة الافتتاحية في 8 أكتوبر الجاري للبدء بالمناقشات الموسعة حول سبل توظيف الفرص الاستثمارية الحالية والناشئة في دبي في مجالات الابتكار والتطوير والمعرفة.

وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الشراكات الاستراتيجية الداعمة للأسبوع مع نخبة الجهات الحكومية والإعلامية والخاصة، وفي مقدّمتها الشراكة مع «شركة دبي للاستثمار» و«مركز دبي للسلع المتعددة» و«أمانات».

وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»: «يحمل الحدث المرتقب شعار «الاستثمار في تحولات المستقبل»، استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجّه بتبني آليات عمل مبتكرة تحاكي المستقبل وتدفع استدامة تنافسية دبي لتكون مدينة المستقبل، لذا فإننا نتطلع إلى تسليط الضوء على ما تزخر به الإمارة من آفاق واعدة للاستثمار في تحولات المستقبل، مع التركيز على التكنولوجيا الذكية والبحث والتطوير كونها من القطاعات ذات الأولوية التي تصب في خدمة مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 وغايات «خطة دبي 2021»».

وكشف أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز سيرتفع بنهاية العام الجاري إلى 16000 شركة، مشيراً إلى أن المركز حافظ على نمو في عدد الشركات التي يستقطبها منذ 2008 ولغاية الآن بمعدل 2000 شركة جديدة سنوياً، ولفت من جانب آخر إلى أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد افتتاح مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وأضاف: دعم أسبوع دبي للاستثمار 2018 يعدّ أمراً حيوياً بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة، ونحن نثني على مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على تنظيمه. تسهم الإيرادات الجماعية لشركاتنا الأعضاء البالغ عددها نحو 15.000 شركة بأكثر من 10 % من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، كما أننا نفخر بإزالة العوائق التي تعترض التجارة، وبتعزيز مناخ مشجّع للاستثمارات الخاصة الدولية.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أمانات»: «يسعدنا أن نكون الشريك الاستراتيجي لأسبوع دبي للاستثمار، الذي يشكل منصة فريدة وقيمة لاستعراض المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كونها مركزاً للأعمال العالمية ووجهة مفضلة لاستقطاب فرص الاستثمار في مختلف القطاعات».

فرص مستقبلية

قال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «شركة دبي للاستثمار»: «يتيح «أسبوع دبي للاستثمار» نافذة نطلّ من خلالها على فرص الاستثمار المستقبلية في دبي، التي كانت ولا تزال مركزاً رئيساً للاستثمار في المنطقة، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي واستقرار سياسي. وسيتيح لنا الحدث أيضاً فرصة التواصل مع الشخصيات والكيانات الحكومية الرائدة من مختلف أنحاء العالم وعقد الشراكات الاستثمارية مع المستثمرين الدوليين والشركات الناشئة الساعية إلى تأسيس أعمال لها في دبي».