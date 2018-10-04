مستثمر يطور مركزاً ترفيهياً بـ 736 مليوناً في «جزيرة المرجان»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن المستثمر الهندي المقيم في دولة الإمارات إيفان ريتشارد مينيزيس، مدير «الشركة المتحدة للمشاريع والاستثمارات المحدودة»، أمس، أنه سيطلق مشروع مجمع ترفيهي يركز على أجواء الاستكشاف واللياقة البدنية والتاريخ في «جزيرة المرجان»، بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 200 مليون دولار (736 مليون درهم).

وقال المهندس عبدالله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «يعكس هذا الإعلان تركيز «مرجان» على استقطاب الاستثمارات لتطوير عقارات التملك الحر ولا سيما المشاريع متعددة الاستخدامات التي تلعب دوراً في حفز النمو الاقتصادي.

وتقدم «جزيرة المرجان» للمطورين فرصاً استثنائية وتسهيلات كبيرة لشراء الأراضي وتطوير مشاريعهم عليها». وقال مينيزيس: «بداية، أتوجه بالشكر إلى شركة «مرجان» على منحي فرصة إطلاق هذا المشروع الطموح ضمن وجهتها الرئيسية، حيث تحفل رأس الخيمة بالفرص الاستثمارية الواعدة.