شراكة بين «فالكن ستي» و«أوكوود ورلدوايد» لإدارة 1790 شقة فندقية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «فالكن سِتي للفنادق والمنتجعات»، ذراع الضيافة الفاخرة التابعة لـ«فالكن سِتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري للمشروع الضخم متعدد الأغراض «فالكن سِتي أوف وندورز»، والذي يجري بناؤه في إمارة دبي، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع «أوكوود ورلد وايد»، المجموعة العالمية الرائدة في مجال توفير الحلول الفندقية، لإدارة وتشغيل الشقق الفندقية في هرمي «سام بولاريس» و«سام فيجا» ويحتضنان 1,500 و290 وحدة سكنية على التوالي. وجاء توقيع الاتفاقية بين الجانبين على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018»، الذي يُقام في إمارة دبي.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»: «تعكس اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الأخيرة التي عقدناها مع «أوكوود ورلد وايد»، المجموعة العالمية المتخصصة في مجال توفير الحلول الفندقية، والتي بموجبها سيتم إدارة وتشغيل الشقق الفندقية».