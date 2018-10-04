دبي ضمن أفضل مدن العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في قائمة أفضل مدن العالم وأكثرها شهرة نشرتها مجلة «ذا مينت جلوبال» محتلة المركز السابع عالمياً متفوقة على برشلونة وسان فرانسيسكو وشيكاغو.

وقالت المجلة التي تصدر في الهند: إن نهج دبي في التصميم والهندسة المعمارية وثقافة المستهلك لم يسبق وصفها على الإطلاق بأنها تقف عند حدود فهي تحتضن أطول مبنى وأغنى سباق خيول وأطول نافورة موسيقية في العالم، وفندق السبع نجوم الوحيد في العالم.

علاوة على ذلك وبفضل المستوى الراقي السائد في كل مكان هنا، فهي أيضاً مركز التسوق الأكثر شعبية في العالم. وهي أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في الإمارات.

ومن جهة أخرى حلّ فندق أتلانتس النخلة في المركز الخامس في قائمة أجمل 11 فندق تحت الماء نشرها موقع «اس نيوز وورلد ريبورت».