«محمد بن راشد للإسكان» تنظم «ديكوبيلد» للعام الثاني بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن عزمها تنظيم الدورة الثانية لمعرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018» للعام الثاني على التوالي، ضمن مبادراتها الرامية لتحقيق الاستقرار السكني وسعيها الحثيث لإسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

ويهدف المعرض الذي ستقام فعالياته على مدى 4 أيام خلال الفترة 7-10 نوفمبر المقبل في قاعة «الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»- الورقاء (4) بإمارة دبي، لجمع هيئات ومؤسسات قطاع الإسكان وشركات مواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية تحت سقف واحد، لتقديم أحدث ما لديها من أنظمة ومنتجات وحلول من شأنها تقليص نفقات البناء على المواطنين الساعين لبناء مساكن خاصة بهم.

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن تنظيم الدورة الثانية من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018» يأتي لمواكبة الطفرة الكمية والنوعية، التي يشهدها قطاع البناء في دبي والدولة، والتي تشكل امتداداً للنجاحات التي حققتها الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في مختلف مجالات التنمية، ونظراً للدور الأساسي الذي يلعبه القطاع العقاري في منظومة الاقتصاد الوطني وأثره المتصاعد والإيجابي على الناتج المحلي.

وتعقد الدورة الثانية من المعرض، برعاية رسمية من برنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية- دبي ودائرة الإسكان في حكومة الشارقة وبلدية الشارقة وجمعية المهندسين في الدولة وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى جانب كل من مؤسسة دبي للإعلام وأبوظبي للإعلام راعيين إعلاميين.