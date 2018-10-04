أسهم أبوظبي تجاوز نصف تريليون

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تخطت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 500 مليار درهم بنهاية تداولات، أمس، في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدها السوق منذ بداية العام والبالغ نسبتها أكثر من 13.7% ليصل المؤشر العام إلى مستوى 5001.34 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 4 سنوات.

وبحسب بيانات ارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي إلى 506.09 مليارات درهم موزعة بواقع 498.96 ملياراً للشركات المساهمة العامة و7.3 مليارات للشركات المساهمة الخاصة، فيما لم تتضمن البيانات القيمة السوقية للشركات مزدوجة الإدراج والبالغ قيمتها 21.67 مليار درهم.

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن سوق أبوظبي حقق أداءً جيداً منذ بداية العام الحالي متفوقاً على أداء كافة البورصات العربية، مستمداً الدعم بشكل رئيسي من أسهم البنوك إلى جانب قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»، أن التوقعات ترجح استمرار وتيرة مكاسب سوق أبوظبي خلال الأشهر المتبقية من العام، مما يرفع مكاسب السوق في نهاية 2018، لاسيما في ظل زيادة مشتريات الأجانب والمؤسسات، وتركيزهم بشكل رئيسي على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار والاتصالات.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» استحوذت أسهم البنوك على أكثر من نصف القيمة السوقية الإجمالية بواقع 256.8 مليار درهم أو 51.8% ثم قطاع الاتصالات، ممثلاً في شركة «اتصالات» بنحو 144.8 مليار درهم أو 29.2%، ثم قطاع الطاقة بنحو 44.8 مليار درهم أو 9.05% ثم العقار بقيمة 16.45 مليار درهم تعادل 3.3% ثم التأمين بنحو 1.8% أو 9 مليارات درهم، فيما حازت أسهم قطاعات الخدمات والشركات الخاصة والاستثمار والسلع الاستهلاكية على النسبة المتبقية البالغة 4.77%.