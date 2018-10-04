أراضي دبي تبرم مذكرتي تفاهم لراحة المستثمر

المصدر: دبي - البيان

تمكنت منصة دائرة الأراضي والأملاك في دبي من تسجيل تفاعل كبير من قبل الزوار في اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب غلوبال 2018، وعلى هامش هذا الحدث العالمي، وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرتي تفاهم، كانت الأولى مع شركة «أون تايم أمين التسجيل العقاري»، والثانية مع «نايت فرانك الشرق الأوسط»، في إطار جهودها إلى تسهيل خدماتها وتوفيرها لمتعامليها في أي وقت ومن أي مكان.

ووقع سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي المذكرتين، بينما وقعها عن «أون تايم أمين التسجيل العقاري» مديرها وليد عبدالكريم في حين كانت ماريا موريس ممثلة عن «نايت فرانك الشرق الأوسط» بصفتها مديرة الشركة.

وبموجب المذكرة الموقعة مع «أون تايم أمين التسجيل العقاري»، والتي تهدف إلى تقديم خدمات عقارية للمستثمرين العقاريين لتوفير الراحة للمستثمر العقاري لتقليل الجهد والوقت، حيث ستتقلص زيارات المستثمر من 15 محطة إلى محطة واحدة فقط، ومن 10 أيام عمل إلى يوم عمل واحد. أما المذكرة مع «نايت فرانك الشرق الأوسط»، فتنص على التعاون بين الطرفين في مجال تقديم خدمات استشارات للترويج لعقارات دبي حول العالم.

وقال سلطان بطي بن مجرن: «نعرب عن فائق سعادتنا ونحن نرى منصة الدائرة وقد تحولت إلى وجهة أساسية في هذا المعرض، يقصدها المطورون والزوار والمستثمرون لأغراض شتى. وفي الوقت الذي استحوذت فيه تقنياتنا الحديثة على اهتمام كبير، فقد لاحظنا أيضاً تركيزاً عالياً على البيئة التنظيمية الشفافة في دبي، والحوافز الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد حققت مشاركتنا في المعرض الأهداف الموضوعة لها مسبقاً، وسنظل على تواصل مع المهتمين عبر القنوات المختلفة، لتعزيز الأفق الاستثماري العقاري، والإسهام في نهضة الإمارات وتطورها، لنظل من أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية».

وشهدت منصة الدائرة أمس المزيد من الأنشطة والفعاليات، ومنها قيام مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي، بتكريم الوسطاء الجدد، بمن فيهم «تنامي العقارية»و«أزكو للوساطة العقارية»، لتحقيقهما أعلى نسبة مبايعات لهذا العام على هامش «معرض سيتي سكيب غلوبال 2018».