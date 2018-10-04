تبارك للتطوير العقاري تشارك للمرة الأولى

المصدر: دبي- البيان

تشارك تبارك للتطوير العقاري في معرض سيتى سكيب دبي غلوبال للمرة الأولى، وذلك عقب تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومجموعة سيتي سكيب العالمية ما يعزز موقف المنتج العقاري المصري و تصديره خارج مصر.

وأعرب علي الشرباني رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للتطوير العقاري عن سعادته بدعم القيادة السياسية للمطورين العقارين وإيمانها بدور سوق العقار المصري للنهوض بالاقتصاد المصري، مؤكداً أن دور المعارض وخاصة العالمية لا مفر منه لتصدير العقار والوصول للعالمية.

وأوضحت ماهيتاب لبيب مديرة قطاع التسويق لشركة تبارك للتطوير العقاري أن مشاركتنا اليوم تعتبرها من المشاركات المميزة لشركة تبارك لعدة أسباب بداية بتواجدنا لأول مرة في معرض سيتي سكيب غلوبال علماً بأن شركة تبارك بدأت تؤمن بأهمية تصدير العقار منذ العام 2000 عام حيث افتتحت شركة تبارك مجموعة من الفروع حتى وصلنا الآن 2500 عميل بدول الخليج والدول الغربية.