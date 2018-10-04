25246 شركة تستفيد من مبادرات اقتصادية دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن 25246 شركة استفادت من 4 مبادرات أطلقتها اقتصادية دبي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل مزاولة الاستثمار.

وأوضح القمزي في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أنه خلال 6 أشهر منذ صدور التوجيهات، قامت اقتصادية دبي بإعفاء 1200 شركة من غرامات التأخير في تجديد الرخصة، إضافة إلى إعفاء 3400 شركة من 4192 مخالفة بين شهر أبريل لغاية 31 سبتمبر الماضي، وتم تقسيط رسوم وتسهيل إجراءات بدء أعمال 800 مشروع استثمار أجنبي جديد إلى دبي، فضلاً عن تسجيل 8958 منشأة أعمال جديدة ودعم الشراء المحلي، كما تم استقطاب 88 شركة أجنبية جديدة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ 25246 شركة استفادت من مبادرات اقتصادية دبي تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد