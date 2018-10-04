«مراكز للاستثمار العقاري» تستعرض محفظة مشروعاتها

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة مراكز للاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لمجموعة فواز الحُكير في مصر، عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب غلوبال. تشارك مصر بقوة باعتبارها ضيف شرف دورة هذا العام من المعرض تكريماً واحتفالاً بالإنجازات الكبيرة والتطور الهائل الذي يشهده القطاع العقاري المصري، بمشاركة كبرى الشركات العقارية المصرية. وقال أحمد بدراوي-الرئيس التنفيذي لشركة مراكز للاستثمار العقاري: «نحن سعداء باختيارنا ضمن الوفد المصري المشارك في المعرض، مما يؤكد مكانتنا القوية في القطاع العقاري المصري».