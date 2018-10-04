«مطارات أبوظبي» تطلق قيماً مؤسسية جديدة مستوحاة من مبادئ «زايد»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مطارات أبوظبي قيمها المؤسسية الجديدة المستوحاة من قيم ومبادئ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والنابعة من قيم الحكمة، والاحترام، والاستدامة، وبناء الإنسان وتطويره.

جاء ذلك خلال الاجتماع المفتوح الذي عقدته مطارات أبوظبي أمس، بحضور موظفيها وفريق الإدارة العليا على مستوى الأقسام والإدارات التابعة للشركة، وذلك في خطوة تتزامن مع احتفائها بمبادرة «عام زايد»، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وبرايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، والدكتور عثمان الخوري نائب الرئيس التنفيذي.

وقال برايان تومبسون: «نحتفي من خلال قيمنا المؤسسية الجديدة بإرث مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد الذي ألهمنا خلال مسيرته الرائدة التي بنيت على أساس متين من القيم والمبادئ، إذ تعلمنا منه الكثير، وبخاصة على صعيد العمل المؤسسي المشترك القائم على الاحترام المتبادل بين جميع الموظفين».

من جانبه، قال الدكتور عثمان الخوري الرئيس التنفيذي المفوض لمطارات أبوظبي: «ستسهم قيمنا المؤسسية الجديدة في تحقيق رؤيتنا للحفاظ على مكانتنا كمجموعة المطارات الرائدة عالمياً، حيث ستساعدنا جميعاً في أداء مهامنا وفقاً لأفضل المعايير، فضلاً عن أنها ستلعب دوراً هاماً في تحقيق مزيد من الانسجام بين موظفينا على مستوى جميع الأقسام».

واختتم الاجتماع المفتوح، والذي استمر لمدة نصف يوم، بحيوية عالية، حيث تعهدت الإدارة التنفيذية والموظفين تبني القيم الجديدة وتطبيقها في أدائهم اليومي لتنعكس في تعاملهم مع كافة العملاء.