سوق أبوظبي يتجاوز 5000 نقطة وجني الأرباح يتواصل بـ«دبي»

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

حافظ سوق أبوظبي على اتجاهه الصعودي، متخطياً حاجز 5 آلاف نقطة بدعم «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، مع استمرار عمليات العقار والاستثمار بسوق دبي، متراجعاً على إثرها 0.38%. وارتفع سوق العاصمة بنسبة 0.15% أو ما يعادل 7.43 نقاط، بعد أن بدد جزءاً كبيراً من مكاسبه الصباحية، ليغلق مستقراً عند 5001.34 نقطة بدفع أسهم البنوك والعقار والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 0.84% أو ما يعادل 23.74 نقطة ليغلق عند 2814.97 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار.

وتخطت سيولة السوقين حاجز 500 مليون درهم لتصل إلى 528.06 مليوناً موزعة بواقع 288.04 مليوناً في دبي و240.02 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 464.9 مليون سهم منها 322.7 مليوناً في دبي و142.17 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3952 صفقة. وشهد سوق أبوظبي أمس تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «دانة غاز» لعدد 87.4 مليون سهم بقيمة 104.02 ملايين درهم.

العقار

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.77% بضغط انخفاض «إعمار العقارية» 0.59% و«إعمار مولز» 0.54% و«إعمار للتطوير» 0.19% و«داماك» 2.42% و«الاتحاد العقارية» 1.18% و«ديار للتطوير» 0.46%، بينما ارتفع «دريك آند سكل» 0.97% واستقر «أرابتك» دون تغيير.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.05% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.08% على الرغم من ارتفاع «دبي الإسلامي» و«مصرف عجمان» بنحو 0.38% و2.04% على التوالي، كما نزل قطاع الاستثمار بنحو 0.42% مع هبوط سهم «دبي للاستثمار» 0.54% و«سوق دبي المالي» 0.33% في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.98%. وهيمن سهم «جي أف اتش» على النشاط بسوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 145.2 مليون درهم، ثم «دريك آند سكل» بسيولة 44.9 مليون درهم، تلاه سهم «الإسلامية العربية للتأمين» بتداولات بقيمة 15.5 مليون درهم. وكان سهم «مصرف عجمان» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.04%، فيما كان «بنك دبي التجاري» الأكثر هبوطاً بنحو 6.93%.

البنوك

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.25% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.41% و«الاتحاد الوطني» 0.4% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.27%، فيما تراجع سهم «بنك أبوظبي التجاري» 0.5%. كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وارتفع أيضاً قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.08%، نتيجة صعود «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.98% واستقرار «الدار»، في مقابل هبوط «منازل» 1.57% و«إشراق» 1.02%.

وهيمنت شركة «أدنوك للتوزيع» على النشاط بسيولة 27.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 27.06 مليون درهم، تلاه «دانة غاز» بسيولة وصلت إلى 23.4 مليون درهم. وكان سهم «أسمنت الخليج» الأكثر صعوداً بنحو 4.11%، فيما كان سهم «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر تراجعاً بنسبة 8.93%.

0.22 %

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.22% أو ما يعادل 7.13 نقاط إلى 3265.33 نقطة بعد تداول 211.87 ألف سهم بقيمة 1.76 مليون دولار من خلال 115 عملية، وفى سوق العقود المستقبلية جري التداول على 100 عقد لبنك «أبوظبي الأول» بقيمة 146.9 ألف درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.4%.

محافظ

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بضرورة تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية ،التي يديرها أفراد غير مرخصين، مع ضرورة التأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة شركة دار التكافل على استقالة صالح الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر، وتعيين سرينيفاسان أ.ر مديراً تنفيذياً للشركة، وتعيين حمد محمد شرف أميناً للسر لمجلس الإدارة.

تقرر انعقاد مجلس إدارة شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير الأربعاء 17 أكتوبر الجاري لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث من العام 2018.

أظهرت بيانات منشورة على موقع سوق دبي المالي أمس، ارتفاع حصة مصرف عجمان في قائمة كبار ملاك شركة «دريك آند سكل انترناشونال» من 13.06% إلى 13.65%. وبحسب البيانات، أصبح مصرف عجمان تملك ما يُعادل 146.2 مليون سهم من أسهم «دريك آند سكل».