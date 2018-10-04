«مواصفات» تنظم ورشة توعية بتسجيل جهات تقييم المطابقة

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أولى ورش التوعية الخاصة بتسجيل جهات تقييم المطابقة، في العاصمة أبوظبي، حضرها 200 مسؤول في جهات حكومية وخاصة، لشرح آليات الإنجاز السريع للمعاملات، ومراقبة كفاءة جهات تقييم المطابقة، بالصورة التي ترفع من جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي موثوق.

وأكد عبدالله المعيني، مدير عام الهيئة، أن الهيئة بالتكامل مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، تعمل على ضمان كفاءة المقيّم، وعدم تضارب المصالح بين الجهة التي تقدم خدمة التقييم والجهات الخاضعة للتقييم، في إطار تكاملي مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، فوضت مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لتقديم خدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة في إمارة أبوظبي، في خطوة تستهدف التأكد من جودة ومطابقة الخدمات والسلع الاستهلاكية في أسواق العاصمة، وما يرتبط بذلك من دعم للاقتصاد الوطني وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية.

ونوه المعيني بأن عدد جهات تقييم المطابقة التي استفادت من الشراكة بين الهيئة والمجلس بلغ 152 جهة، تتنوع ما بين 81 مختبراً للفحص، و40 جهة تفتيش، و19 مختبراً للمعايرة، فضلاً عن 12 جهة لمنح الشهادات، ما يعكس الأهمية الكبيرة للتعاون بين الجانبين، على صعيد إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية.

ويتضمن نطاق عمل هذه الجهات في أبوظبي، قطاعات غذائية وكيميائية وميكانيكية وكهربائية، وغيرها بما يتناسب مع مستجدات التطور والحداثة في الدولة، انطلاقاً من مبادئ وأهداف رؤية أبوظبي ورؤية الإمارات 2021. وتضمنت الورشة أربعة محاور رئيسة، حول تسجيل جهات تقييم المطابقة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015، والاتفاقية الموقعة بين الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وكيفية تسجيل جهات تقييم المطابقة على نظام «إنجاز»، والتعريف التفصيلي بالخدمة.

مجالات التسجيل

من جهتها، شرحت الدكتورة رحاب العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني، أن تسجيل جهات تقييم المطابقة يتضمن عدداً من المجالات الرئيسية، مثل مختبرات الفحص والمعايرة وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025، وجهات التفتيش وفقاً للمواصفة الدولية. ISO/IEC 17020.

ونوهت العامري ببلوغ الجهات المسجلة حتى الآن في منظومة تسجيل جهات تقييم المطابقة 83 جهة حول العالم، مشيرة إلى أن خدمة التسجيل تتضمن تسجيل جهات التفتيش، والمختبرات، وجهات منح شهادات الحلال. فيما انضمت 12 جهة لتقييم المطابقة خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، حسب قاعدة بيانات الهيئة.