مجلس دبي للشباب يعفي المشاركين من رسوم التسجيل لمدة عام

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس دبي للشباب وشركة «سكّل» الوطنية المتخصصة في ورش العمل المبتكرة، وبالتعاون مع معهد دبي العقاري وشركة إعمار العقارية، أخيراً ورشة عمل تحت عنوان «الاستثمارات المبتكرة» في مركز مبيعات إعمار دبي هيلز استيت، وذلك لتشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع العقاري بطريقة سليمة ومستدامة على هامش إقامة معرض سيتي سكيب غلوبال.

وهدفت الورشة التي شارك فيها حوالي 25 من الراغبين بالاستثمار في القطاع العقاري إلى تثقيف الشباب بالتشريعات والقوانين والسياسات التي تنظم الاستثمار العقاري، وتعريفهم بمفاهيم وخطط الاستثمار بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من القطاعات الداعمة لركائز اقتصاد دبي المتنوع.

وتميزت ورشة العمل بالابتكار، حيث حظي المشاركون بتسهيلات كبيرة من الجهات المنظمة أبرزها إعفاء الشباب المشاركين من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% في حال شرائهم لعقار في دبي في غضون عام، وتوفير تسهيلات لا مثيل لها في تسديد دفعات العقارات التي يشترونها لهم.

ركائز

وقالت مريم المنصوري، رئيس مجلس دبي للشباب في دورته الثانية إن الورشة تتواءم مع خطط القيادة الرشيدة في دعم طاقات الشباب، وتطوير خبراتهم ومهاراتهم ليكونوا من ركائز صناعة مستقبل الإمارة، مشيرةً إلى أن غرس مفاهيم الاستثمار الصحيح في القطاع العقاري، وتدريب الشباب على أحدث المفاهيم والتجارب في هذا القطاع، يساهم في تشجيع الشباب على تنظيم أفكارهم الاستثمارية، وتعزيز وعيهم العقاري مما يدفعهم لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.

خبرات الشباب

وبدوره قال محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري إن الورشة حققت أهدافها في نشر المعارف العقارية، وتعزيز خبرات الشباب بسوق العقارات وتحدياته وفرصه، مؤكداً أن المعهد ملتزم على الدوام بالمساهمة بدعم جيل مبدع من الشباب الذين يملكون مؤهلات ومهارات استثنائية لقيادة القطاع العقاري في دبي.

ولفت البرعي إلى أن التسهيلات التي تم توفيرها للمشاركين بالورشة من مرونة في الدفع، وإعفاء من رسوم التسجيل العقاري، تعكس الاهتمام الذي توليه مختلف الجهات المشاركة في تنظيم الورشة لفئة الشباب، وتظهر الالتزام بالاستثمار في جيل مثقف وواعٍ وقادر على اتخاذ قرارات استثمارية في قطاع يتوقع له مستقبل باهر في المنظومة الاقتصادية لدبي ألا وهو القطاع العقاري.

خبرات

وأشارت دينه الهاشمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سكّل» إلى أن الشركة وضعت برنامجاً تدريبياً تفاعلياً لا مثيل له في مجال الدورات والورش التدريبية، حيث جرت الورشة التدريبية على شكل لعبة تفاعلية تبارز فيها المشاركون في الورشة بطريقة تنافسية، وتنقلت الورشة بمراحلها المختلفة إلى غرف وقاعات مخصصة غير تقليدية، في حين شارك المتحدثون في الورشة الحضور خبراتهم بأسلوب سهل ومبسط أثمر نجاحاً سلساً في نقل الخبرات والأفكار والمعارف.

ولفتت الهاشمي قائلةً: "استراتيجيتنا في شركتنا الوطنية مستوحاة من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) باعتماد الابتكار في مجالات عملنا، والورشة التي نظمناها اليوم هي ورشة غير تقليدية في المحتوى والتنظيم والأفكار والشركاء الاستراتيجيين، وهي تنسجم مع أهدافنا المؤسسية في دعم خطة دبي 2021، وتشجيع الشباب على ثقافة الاستثمار السليم بدل الإدخار في القطاع العقاري ووفق آليات مدروسة وموثوقة."

تسهيلات

وبدوره قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، إن الشركة أعلنت عن تسهيلات في تسديد دفعات الرسوم للشباب المشارك في الندوة الراغب بالاستثمار العقاري، مؤكداً أن سياسة الشركة تعتمد دعم رواد الأعمال المواطنين، وتشجيعهم على دخول السوق العقاري باستثمارات آمنة وعوائد مجزية.