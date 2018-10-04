«العراقي للتجارة» يوقع اتفاق تمويل مع «كوميرز» الألماني

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلن المصرف العراقي للتجارة اليوم عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون يورو مع مصرف «كوميرز بنك» الألماني، وبموافقة من وكالة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرمس، في مكتبه في سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وذلك بهدف زيادة الفرص الاستثمارية وتمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل، وتسهيل عملية الاستيراد من ألمانيا والدول الأوروبية.

وقال فيصل الهيمص، رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، في تصريحات للصحفيين أمس على هامش توقيع الاتفاقية: إن المصرف نجح في تعزيز علاقاته مع مصارف كبرى حول العالم، وذلك عبر مكتبه المتواجد في سوق أبوظبي العالمي، مشيراً إلى أن تواجد المصرف في العاصمة الإماراتية سهل الحصول على اتفاقية تمويل من مصرف «كوميرز بنك» الألماني. وأضاف: من خلال مكتبنا في سوق أبوظبي نعمل على تعزيز علاقتنا مع البنوك الإقليمية والدولية.ولفت إلى أن حجم الائتمان في العراق المقدم للقطاع الخاص منخفض للغاية إذ يقدر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز قدرة الحكومة على تمويل نشاطاتها بدلاً من الاقتراض.

وتوقع رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة العراق بنسبة 4% في العام 2018 مرجعاً انخفاض نسبة النمو إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة الذي أدي إلى تأخير قرارات مهمة بالنسبة للاستثمار، لكنه توقع ارتفع نسبة النمو إلى 6% في العام القادم. وأوضح أن المصرف في محادثات لشراء بنك خليجي، فيما من المتوقع أن يفتتح فرعاً له في السعودية خلال الربع الأول من العام القادم.