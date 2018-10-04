نمو سوق العمل يزيد الإقبال على مشاريع «الدار»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أصبحت خطط التوسعات التي باشرت بها مؤسسات وشركات عالمية في العاصمة أبوظبي، تصب في مصلحة شركة الدار العقارية التي تطور مشروعات سكنية وتجارية في المناطق التي تعتزم تلك المؤسسات والشركات تشييد مبانيها، إذ إن توسعات (أدنوك)، و(تو فور فيفتي فور) الماضية بخطة تطوير مقر رئيسي جديد بجزيرة ياس قد تصل مساحته الإجمالية إلى 300 ألف متر مربع مستقبلاً الى جانب توسعات مدينة مصدر، تستدعي بالمقابل زيادة كم ونوع الوظائف والشروع بتعيين آلاف الموظفين، بالتالي يصبح الطلب على العقارات السكنية القريبة مطلبا أساسيا، وهو ما تعمل الدار على تلبيته حسبما قال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية.

مؤكدا على نجاح نهج الشركة في تطوير مشاريع تسبقها دراسات سوقية معمقة. موضحا على هامش مشاركة الشركة في سيتي سكيب جلوبال أن الدار تشيد 10 مشروعات عقارية قيد التنفيذ ستضخ عن إنجازها 4800 وحدة.

فرص استحواذ

وألمح العولقي، إلى مضي الشركة بدراسة العديد من فرص الاستحواذ لمجموعة ليست بالقليلة من المشروعات العقارية، لكنه أكد أن اتخاذ قرار الاستحواذ على أي منها من قبل مجلس الإدارة سيبنى على نتائج الدارسات. وأشار العولقي إلى أن مشاريع الشركة أصبحت معروفة في السوق بأسعارها الموضوعية والعادلة، هذا غير عائداتها الاستثمارية التي تصل إلى 9%. لافتا إلى حاجة السوق المحلي إلى عشرات الآلاف من الوحدات العقارية مختلفة ومتنوعة المساحات.

تركيز

ركزت الدار خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال 2018 على مشروعي «ممشى السعديات» المشروع السكني الفاخر، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو ملياري درهم، ومشروع الإسكان المتوسط «الغدير» بتكلفة استثمارية تناهز العشرة مليارات درهم.

وقامت الدار بالاستحواذ على ممشى السعديات في مايو 2018، حيث وقعت شركة الدار العقارية اتفاقية للاستحواذ على محفظة من الأصول العقارية المملوكة لشركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي بقيمة 3.7 مليارات درهم، وشملت الصفقة استحواذ «الدار» على أصول عقارية في وجهات رئيسة تتركّز في جزيرة السعديات، وتتضمن 14 مشروعاً من المشاريع التشغيلية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الشركة طرحت المرحلة الأولى من الوحدات العقارية في مشروع «ممشى السعديات» والتي تضم 360 منزلاً من مجموع 461 منزلاً بالمشروع بأسعار تبدأ من 2.1 مليون درهم ليبلغ متوسط سعر القدم بالمشروع نحو 1500 درهم، وهو السعر الأقل عالمياً مقارنة بالمشاريع التي تتمتع بإطلالات شاطئية مماثلة في العديد من الأسواق العقارية العالمية. ويقع «ممشى السعديات» على امتداد 1.4 كيلومتر من الشواطئ الرملية المطلة على مياه الخليج العربي، بالقرب من متحف اللوفر أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي.