38.7 مليار درهم قيمة مشاريع لخمسة مطوّرين

المصدر: دبي- البيان ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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استغل العارضون المحليون فرصة انعقاد أكبر معرض عقاري واستثماري على مستوى منطقة الشرق الأوسط لإطلاق مشاريع بمليارات الدراهم في المعرض الذي يقام حتى 4 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن أصل 300 شركة عارضة في سيتي سكيب جلوبال، بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع خمسة مطوّرين فقط أكثر من 38.7 مليار درهم، الرقم الذي لا شك سيزيد بنسبة كبيرة في الأيام القادمة مع الإعلان عن القيمة المتوقعة للمشاريع الأخرى الحاضرة في المعرض.

24 مليار درهم

أراد – الجادة

تعتبر أراد أحد كبار المطوّرين في إمارة الشارقة الذين ينضمون لتوجه التملّك الحر في الإمارة.

10 مليارات درهم

الدار العقارية – الغدير

يقع مشروع الغدير، الذي يضم 14,000 وحدة وبقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات درهم، في المنطقة الحدودية بين أبوظبي ودبي.

2.5 مليار درهم

الاتحاد العقارية – أفينيو دستركت

يوفر مشروع أفينيو دستركت أكثر من 300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى صالة عرض بمساحة 100,000 قدم مربعة لعلامتي (بي إم دبليو) و(ميني).

1.5 مليار درهم

بن غاطي العقارية – محفظة متنوعة المشاريع

بلغ الحجم الكلي لمشاريع بن غاطي العقارية، والتي تتضمن أحدث مشاريعها المعلن عنها، مساكن بن غاطي ميلينيوم، 1.5 مليار درهم إماراتي.

713 مليون درهم

نخيل – أبراج التنين

المشروع عبارة عن برجين، في منطقة مدينة التنين المتعددة الاستخدامات والسريعة النمو.